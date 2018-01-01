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Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО

Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО
У Київській області активісти разом з правоохоронцями затримали пару догхантерів, які закатували більше 50 тварин.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, – передає УНІАН.

«Завдячуючи небайдужій позиції зоозахисників і активістів, поліцейські встановили псевдо-волонтерів, які забирали в свої «добрі руки» у власників їхніх породистих собак та котів на перетримування, натомість з особливою жорстокістю їх катували та вбивали», - йдеться у повідомленні поліції.

Встановлено, що співмешканці під виглядом волонтерів забирали домашніх тварин для подальшого перепродажу.

Зловмисників затримали та передали поліції активісти, коли ті перевозили в своєму автомобілі вже загиблих тварин. Подія сталася в селі Сезенків Баришівського району. Наразі поліцейські ініціювали проведення відповідних експертиз. Загиблих котів та собак передадуть ветлікарям для встановлення причин смерті.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке знущання над тваринами) Кримінального кодексу України, парі співмешканців загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО
Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО

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Теги: Київщина
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