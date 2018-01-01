Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Київській області активісти разом з правоохоронцями затримали пару догхантерів, які закатували більше 50 тварин.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, – передає УНІАН.
«Завдячуючи небайдужій позиції зоозахисників і активістів, поліцейські встановили псевдо-волонтерів, які забирали в свої «добрі руки» у власників їхніх породистих собак та котів на перетримування, натомість з особливою жорстокістю їх катували та вбивали», - йдеться у повідомленні поліції.
Встановлено, що співмешканці під виглядом волонтерів забирали домашніх тварин для подальшого перепродажу.
Зловмисників затримали та передали поліції активісти, коли ті перевозили в своєму автомобілі вже загиблих тварин. Подія сталася в селі Сезенків Баришівського району. Наразі поліцейські ініціювали проведення відповідних експертиз. Загиблих котів та собак передадуть ветлікарям для встановлення причин смерті.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке знущання над тваринами) Кримінального кодексу України, парі співмешканців загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, – передає УНІАН.
«Завдячуючи небайдужій позиції зоозахисників і активістів, поліцейські встановили псевдо-волонтерів, які забирали в свої «добрі руки» у власників їхніх породистих собак та котів на перетримування, натомість з особливою жорстокістю їх катували та вбивали», - йдеться у повідомленні поліції.
Встановлено, що співмешканці під виглядом волонтерів забирали домашніх тварин для подальшого перепродажу.
Зловмисників затримали та передали поліції активісти, коли ті перевозили в своєму автомобілі вже загиблих тварин. Подія сталася в селі Сезенків Баришівського району. Наразі поліцейські ініціювали проведення відповідних експертиз. Загиблих котів та собак передадуть ветлікарям для встановлення причин смерті.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке знущання над тваринами) Кримінального кодексу України, парі співмешканців загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Для головної ялинки Ковеля закуплять нові іграшки
Сьогодні, 16:14
Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Від сьогодні у Луцьку вночі чергуватимуть «солерозкидачі». ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Сьогодні, 15:48
Медіа