Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, – передає



«Завдячуючи небайдужій позиції зоозахисників і активістів, поліцейські встановили псевдо-волонтерів, які забирали в свої «добрі руки» у власників їхніх породистих собак та котів на перетримування, натомість з особливою жорстокістю їх катували та вбивали», - йдеться у повідомленні поліції.



Встановлено, що співмешканці під виглядом волонтерів забирали домашніх тварин для подальшого перепродажу.



Зловмисників затримали та передали поліції активісти, коли ті перевозили в своєму автомобілі вже загиблих тварин. Подія сталася в селі Сезенків Баришівського району. Наразі поліцейські ініціювали проведення відповідних експертиз. Загиблих котів та собак передадуть ветлікарям для встановлення причин смерті.



За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке знущання над тваринами) Кримінального кодексу України, парі співмешканців загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області активісти разом з правоохоронцями затримали пару догхантерів, які закатували більше 50 тварин.Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, – передає УНІАН «Завдячуючи небайдужій позиції зоозахисників і активістів, поліцейські встановили псевдо-волонтерів, які забирали в свої «добрі руки» у власників їхніх породистих собак та котів на перетримування, натомість з особливою жорстокістю їх катували та вбивали», - йдеться у повідомленні поліції.Встановлено, що співмешканці під виглядом волонтерів забирали домашніх тварин для подальшого перепродажу.Зловмисників затримали та передали поліції активісти, коли ті перевозили в своєму автомобілі вже загиблих тварин. Подія сталася в селі Сезенків Баришівського району. Наразі поліцейські ініціювали проведення відповідних експертиз. Загиблих котів та собак передадуть ветлікарям для встановлення причин смерті.За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке знущання над тваринами) Кримінального кодексу України, парі співмешканців загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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