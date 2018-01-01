Для головної ялинки Ковеля закуплять нові іграшки

Цього разу на придбання новорічних прикрас для головної «живої» ялинки Ковеля витратять з міського бюджету 150 тисяч гривень.Така сума вже передбачена у відповідному проекті рішення, яке ухвалюватимуть депутати на черговій 44 сесії міської ради, що відбудеться 22 листопада, - пише Про Ковель.А сьогодні на засіданні депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів заступник міського головироз'яснив обранцям громади, чому вони знову, уже який рік поспіль, виділяють кошти на новорічні прикраси.«У минулому році всі казали, що в нас сама класна ялинка, яка була тільки в області. Протягом одного тижня наші з вами «сусіди» пообривали половину того всього, що там було. За результатами ревізії склали акт, що у нас не вистачає, що потрібно відновити, щоб вона, принаймні, світилася в Новому Році. Це перший момент. Другий момент – хочемо влаштувати ілюмінацію на існуючих опорах, таку, яка є по містах, тільки скромнішу, від вулиці Смірнова до вулиці Театральна», - повідомив посадовець.До слова, наприкінці минулого року видання писало про зухвалу крадіжку частини гірлянди – світлову конструкцію у вигляді зірки. Тоді зловмисники пошкодили ілюмінацію ялинки і вже надалі вона сяяла не так яскраво.«У ті роки, коли ялиночка наша була «гола», то стільки мешканці нарікали: «Що то за місто, що немає грошей на ялинкові іграшки?», - озвучив на засіданні власну думку член бюджетної комісії, депутатЗрештою бюджетна комісія одноголосно підтримала проект рішення щодо змін до головного кошторису міста.