Для головної ялинки Ковеля закуплять нові іграшки
Сьогодні, 16:14
Цього разу на придбання новорічних прикрас для головної «живої» ялинки Ковеля витратять з міського бюджету 150 тисяч гривень.
Така сума вже передбачена у відповідному проекті рішення, яке ухвалюватимуть депутати на черговій 44 сесії міської ради, що відбудеться 22 листопада, - пише Про Ковель.
А сьогодні на засіданні депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів заступник міського голови Андрій Товстига роз'яснив обранцям громади, чому вони знову, уже який рік поспіль, виділяють кошти на новорічні прикраси.
«У минулому році всі казали, що в нас сама класна ялинка, яка була тільки в області. Протягом одного тижня наші з вами «сусіди» пообривали половину того всього, що там було. За результатами ревізії склали акт, що у нас не вистачає, що потрібно відновити, щоб вона, принаймні, світилася в Новому Році. Це перший момент. Другий момент – хочемо влаштувати ілюмінацію на існуючих опорах, таку, яка є по містах, тільки скромнішу, від вулиці Смірнова до вулиці Театральна», - повідомив посадовець.
До слова, наприкінці минулого року видання писало про зухвалу крадіжку частини гірлянди – світлову конструкцію у вигляді зірки. Тоді зловмисники пошкодили ілюмінацію ялинки і вже надалі вона сяяла не так яскраво.
«У ті роки, коли ялиночка наша була «гола», то стільки мешканці нарікали: «Що то за місто, що немає грошей на ялинкові іграшки?», - озвучив на засіданні власну думку член бюджетної комісії, депутат Юрій Оксенюк.
Зрештою бюджетна комісія одноголосно підтримала проект рішення щодо змін до головного кошторису міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Така сума вже передбачена у відповідному проекті рішення, яке ухвалюватимуть депутати на черговій 44 сесії міської ради, що відбудеться 22 листопада, - пише Про Ковель.
А сьогодні на засіданні депутатської комісії з питань планування, бюджету і фінансів заступник міського голови Андрій Товстига роз'яснив обранцям громади, чому вони знову, уже який рік поспіль, виділяють кошти на новорічні прикраси.
«У минулому році всі казали, що в нас сама класна ялинка, яка була тільки в області. Протягом одного тижня наші з вами «сусіди» пообривали половину того всього, що там було. За результатами ревізії склали акт, що у нас не вистачає, що потрібно відновити, щоб вона, принаймні, світилася в Новому Році. Це перший момент. Другий момент – хочемо влаштувати ілюмінацію на існуючих опорах, таку, яка є по містах, тільки скромнішу, від вулиці Смірнова до вулиці Театральна», - повідомив посадовець.
До слова, наприкінці минулого року видання писало про зухвалу крадіжку частини гірлянди – світлову конструкцію у вигляді зірки. Тоді зловмисники пошкодили ілюмінацію ялинки і вже надалі вона сяяла не так яскраво.
«У ті роки, коли ялиночка наша була «гола», то стільки мешканці нарікали: «Що то за місто, що немає грошей на ялинкові іграшки?», - озвучив на засіданні власну думку член бюджетної комісії, депутат Юрій Оксенюк.
Зрештою бюджетна комісія одноголосно підтримала проект рішення щодо змін до головного кошторису міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Для головної ялинки Ковеля закуплять нові іграшки
Сьогодні, 16:14
Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО
Сьогодні, 15:57
Від сьогодні у Луцьку вночі чергуватимуть «солерозкидачі». ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
Волинського «наркобаригу» відпустив суд
Сьогодні, 15:48
Медіа