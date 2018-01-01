Тарас Шкітер розповів про ідею створення проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів, як з’явилася ідея створити проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів".



Цим він поділився у програмі "За 15 хвилин до зльоту" для 12 телеканалу, – пише



"Коли в Луцьку не було кінотеатрів (вже не працював кінотеатр "Промінь" і ще не було "ПортСіті"), на той момент був лише один кінотеатр "АдреналінСіті", я сходив туди зі своїми батьками. Батьки після довгої перерви вперше побували в сучасному кінотеатрі. Останній раз вони були ще в старому "Промені". Я помітив, як вони були приємно здивовані. Коли я з ними спілкувався, то вони говорили, що то часу не було, то бажання, ставилися до цього не дуже серйозно, переглядали кіно по телевізору", - пояснив він.



Згодом Тарас Шкітер поділився ідеєю з колегами і після обговорень народився такий проект.



"Є багато людей похилого віку, які останній раз були в кіно дуже давно. І коли ми почали розробляти цей проект, то виявилося, що справді було дуже багато людей, які не були в сучасному кінотеатрі. Коли ми публікуємо анонс, то зала буквально заповнюється за добу", – зауважив Шкітер.



Варто нагадати, що нещодавно почав діяти проект "Доступний театр для пенсіонерів", де луцькі пенсіонери мають змогу безкоштовно відвідувати вистави у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"розповів, як з’явилася ідея створити проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів".Цим він поділився у програмі "За 15 хвилин до зльоту" для 12 телеканалу, – пише Конкурент "Коли в Луцьку не було кінотеатрів (вже не працював кінотеатр "Промінь" і ще не було "ПортСіті"), на той момент був лише один кінотеатр "АдреналінСіті", я сходив туди зі своїми батьками. Батьки після довгої перерви вперше побували в сучасному кінотеатрі. Останній раз вони були ще в старому "Промені". Я помітив, як вони були приємно здивовані. Коли я з ними спілкувався, то вони говорили, що то часу не було, то бажання, ставилися до цього не дуже серйозно, переглядали кіно по телевізору", - пояснив він.Згодом Тарас Шкітер поділився ідеєю з колегами і після обговорень народився такий проект."Є багато людей похилого віку, які останній раз були в кіно дуже давно. І коли ми почали розробляти цей проект, то виявилося, що справді було дуже багато людей, які не були в сучасному кінотеатрі. Коли ми публікуємо анонс, то зала буквально заповнюється за добу", – зауважив Шкітер.Варто нагадати, що нещодавно почав діяти проект "Доступний театр для пенсіонерів", де луцькі пенсіонери мають змогу безкоштовно відвідувати вистави у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

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