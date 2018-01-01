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Тарас Шкітер розповів про ідею створення проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів про ідею створення проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер розповів, як з’явилася ідея створити проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів".

Цим він поділився у програмі "За 15 хвилин до зльоту" для 12 телеканалу, – пише Конкурент.

"Коли в Луцьку не було кінотеатрів (вже не працював кінотеатр "Промінь" і ще не було "ПортСіті"), на той момент був лише один кінотеатр "АдреналінСіті", я сходив туди зі своїми батьками. Батьки після довгої перерви вперше побували в сучасному кінотеатрі. Останній раз вони були ще в старому "Промені". Я помітив, як вони були приємно здивовані. Коли я з ними спілкувався, то вони говорили, що то часу не було, то бажання, ставилися до цього не дуже серйозно, переглядали кіно по телевізору", - пояснив він.

Згодом Тарас Шкітер поділився ідеєю з колегами і після обговорень народився такий проект.

"Є багато людей похилого віку, які останній раз були в кіно дуже давно. І коли ми почали розробляти цей проект, то виявилося, що справді було дуже багато людей, які не були в сучасному кінотеатрі. Коли ми публікуємо анонс, то зала буквально заповнюється за добу", – зауважив Шкітер.

Варто нагадати, що нещодавно почав діяти проект "Доступний театр для пенсіонерів", де луцькі пенсіонери мають змогу безкоштовно відвідувати вистави у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.


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Теги: Тарас Шкітер, Свідомі
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