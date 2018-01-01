Стрілянина у Луцьку: арештували четвертого підозрюваного
Сьогодні, 17:36
Суд обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у вчиненні стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, напередодні арештували трьох причетних до стрілянини.
Четвертому ж обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, напередодні арештували трьох причетних до стрілянини.
Четвертому ж обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стрілянина на автомийці у Луцьку: затримали чотирьох учасників
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