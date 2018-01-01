Стрілянина у Луцьку: арештували четвертого підозрюваного





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Нагадаємо, напередодні арештували



Четвертому ж обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у вчиненні стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.Про цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, напередодні арештували трьох причетних до стрілянини Четвертому ж обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

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