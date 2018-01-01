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Стрілянина у Луцьку: арештували четвертого підозрюваного

Стрілянина у Луцьку: арештували четвертого підозрюваного
Суд обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у вчиненні стрілянини на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, напередодні арештували трьох причетних до стрілянини.

Четвертому ж обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без права внесення застави підозрюваному у вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної та холодної зброї, яку було заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

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Теги: стрілянина, кримінал
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