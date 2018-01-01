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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 листопада
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.

Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підійметься до +2…+3.

Вітер північно-східний, східний і північний, 1- 5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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