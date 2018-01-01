Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 листопада





У Луцьку можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.



Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підійметься до +2…+3.



Вітер північно-східний, східний і північний, 1- 5 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку можливий невеликий дощ. У Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підійметься до +2…+3.Вітер північно-східний, східний і північний, 1- 5 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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