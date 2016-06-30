Не знав, хто він і звідки: волиняни допомогли дезорієнтованому хлопцю
Сьогодні, 18:01
Поліція встановила особу пасажира автобуса, який не міг згадати, куди їде.
Інцидент трапився поблизу Луцька в автобусі «Луцьк-Золочів».
Пасажири помітили хлопця, який був дезорієнтованим. Оскільки той не знав куди їде та як його звати, небайдужі зателефонували на «102».
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, поліцейські виїхали на місце та встановили особу невідомого пасажира.
Ним виявився мешканець Луцького району, 1997 року народження. Правоохоронці доставили хлопця додому, причини інциденту – встановлюються.
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Інцидент трапився поблизу Луцька в автобусі «Луцьк-Золочів».
Пасажири помітили хлопця, який був дезорієнтованим. Оскільки той не знав куди їде та як його звати, небайдужі зателефонували на «102».
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, поліцейські виїхали на місце та встановили особу невідомого пасажира.
Ним виявився мешканець Луцького району, 1997 року народження. Правоохоронці доставили хлопця додому, причини інциденту – встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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