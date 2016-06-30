Не знав, хто він і звідки: волиняни допомогли дезорієнтованому хлопцю

Поліція встановила особу пасажира автобуса, який не міг згадати, куди їде.Інцидент трапився поблизу Луцька в автобусі «Луцьк-Золочів».Пасажири помітили хлопця, який був дезорієнтованим. Оскільки той не знав куди їде та як його звати, небайдужі зателефонували на «102».Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, поліцейські виїхали на місце та встановили особу невідомого пасажира.Ним виявився мешканець Луцького району, 1997 року народження. Правоохоронці доставили хлопця додому, причини інциденту – встановлюються.