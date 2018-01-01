На волинському ток-шоу розберуться, чому в Луцьку не втілили програму «Безпечне місто»
Сьогодні, 20:00
На ток-шоу "Протилежний погляд" вийде випуск про "НЕ" безпечний Луцьк.
"Чому в Луцьку не втілилась програма «Безпечне місто»? Чи потрібні в Луцьку камери відеоспостереження та як забезпечити безпеку громадян дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 16 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 11 листопада о 19:00", - повідомили автори проекту.
Гості студії: Сергій Григоренко, колишній заступник Луцького міського голови та Віталій Ковальчук, начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління національної поліції у Волинській області.
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"Чому в Луцьку не втілилась програма «Безпечне місто»? Чи потрібні в Луцьку камери відеоспостереження та як забезпечити безпеку громадян дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 16 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 11 листопада о 19:00", - повідомили автори проекту.
Гості студії: Сергій Григоренко, колишній заступник Луцького міського голови та Віталій Ковальчук, начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління національної поліції у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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