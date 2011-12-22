У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
Сьогодні, 19:22
У село Пульмо привезли мощі трьох святих.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив священик Олександр Черевко.
"За благословінням високопреосвященішого Володимира митрополита Володимир-Волинського і Ковельського у Шацьке благочиння прибули мощі трьох святих: святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениці Варвари та великомучениці Єкатерини.
Сьогодні, у Свято - Миколаївському храмі с.Пульмо, була звершена нічна Божественна Літургія, на котрій молитовно вшанували цих святих та піднесли молитви за мир і благополуччя в нашій державі", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив священик Олександр Черевко.
"За благословінням високопреосвященішого Володимира митрополита Володимир-Волинського і Ковельського у Шацьке благочиння прибули мощі трьох святих: святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениці Варвари та великомучениці Єкатерини.
Сьогодні, у Свято - Миколаївському храмі с.Пульмо, була звершена нічна Божественна Літургія, на котрій молитовно вшанували цих святих та піднесли молитви за мир і благополуччя в нашій державі", - йдеться у дописі.
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