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У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО

У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У село Пульмо привезли мощі трьох святих.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив священик Олександр Черевко.

"За благословінням високопреосвященішого Володимира митрополита Володимир-Волинського і Ковельського у Шацьке благочиння прибули мощі трьох святих: святого рівноапостольного князя Володимира, великомучениці Варвари та великомучениці Єкатерини.

Сьогодні, у Свято - Миколаївському храмі с.Пульмо, була звершена нічна Божественна Літургія, на котрій молитовно вшанували цих святих та піднесли молитви за мир і благополуччя в нашій державі", - йдеться у дописі.

У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО

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Теги: церква, мощі
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