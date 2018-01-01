Шеф патрульних обіцяє «потрусити» луцькі маршрутки

Олександр Вовченко обіцяє, що під час першого снігопаду поліція перевірятиме маршрутки та тролейбуси на наявність зимових шин.



Про це він розповів у четвер, 15 листопада, під час заходу «Листи місту» в РЦ «Промінь», - передає



Начальник управління патрульної поліції Волинської області Олександр Вовченко розповів, що усім луцьким перевізникам відправили листи з рекомендацією замінити шини на зимові.



«Як тільки випаде сніг, усі тролейбуси і маршрутки будуть перевірятися на виїзді з автопарку. Без зимових шин на вулиці вони не виїдуть», - зауважив правоохоронець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник волинських патрульнихобіцяє, що під час першого снігопаду поліція перевірятиме маршрутки та тролейбуси на наявність зимових шин.Про це він розповів у четвер, 15 листопада, під час заходу «Листи місту» в РЦ «Промінь», - передає Перший Начальник управління патрульної поліції Волинської області Олександр Вовченко розповів, що усім луцьким перевізникам відправили листи з рекомендацією замінити шини на зимові.«Як тільки випаде сніг, усі тролейбуси і маршрутки будуть перевірятися на виїзді з автопарку. Без зимових шин на вулиці вони не виїдуть», - зауважив правоохоронець.

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