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Шеф патрульних обіцяє «потрусити» луцькі маршрутки

Шеф патрульних обіцяє «потрусити» луцькі маршрутки
Керівник волинських патрульних Олександр Вовченко обіцяє, що під час першого снігопаду поліція перевірятиме маршрутки та тролейбуси на наявність зимових шин.

Про це він розповів у четвер, 15 листопада, під час заходу «Листи місту» в РЦ «Промінь», - передає Перший.

Начальник управління патрульної поліції Волинської області Олександр Вовченко розповів, що усім луцьким перевізникам відправили листи з рекомендацією замінити шини на зимові.

«Як тільки випаде сніг, усі тролейбуси і маршрутки будуть перевірятися на виїзді з автопарку. Без зимових шин на вулиці вони не виїдуть», - зауважив правоохоронець.


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Теги: маршрутка, Луцьк
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