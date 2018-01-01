Пісня Монатіка – у десятці хітів популярного російського чарту

Дмитра Монатіка «Глубоко» потрапила до десятки найпопулярніших хітів у чарті музичного телеканалу у Росії – «Муз ТВ».



Про це йдеться на сторінці каналу в Instagram, - інформує



Зазначимо, першу сходинку у хіт-параді займає україномовна пісня «Плакала» гурту «KAZKA». Є у рейтингу й інші українці виконавці.



Монатік та Надя Дорофеєва посіли 9 місце у чарті.





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