Пісня Монатіка – у десятці хітів популярного російського чарту
Сьогодні, 21:10
Пісня співака з Луцька Дмитра Монатіка «Глубоко» потрапила до десятки найпопулярніших хітів у чарті музичного телеканалу у Росії – «Муз ТВ».
Про це йдеться на сторінці каналу в Instagram, - інформує Перший.
Зазначимо, першу сходинку у хіт-параді займає україномовна пісня «Плакала» гурту «KAZKA». Є у рейтингу й інші українці виконавці.
Монатік та Надя Дорофеєва посіли 9 місце у чарті.
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Про це йдеться на сторінці каналу в Instagram, - інформує Перший.
Зазначимо, першу сходинку у хіт-параді займає україномовна пісня «Плакала» гурту «KAZKA». Є у рейтингу й інші українці виконавці.
Монатік та Надя Дорофеєва посіли 9 місце у чарті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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