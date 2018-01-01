Це могла бути провокація, - митрополит Михаїл про напад на Андріївську церкву

обкидали «коктейлями Молотова» двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви.



Митрополит Луцький та Волинський Михаїл пояснив, що основна причина такого інциденту – прийдешній об'єднавчий Собор, інформує



Із його слів, у виконавців таких дій не було мети зірвати процес – вони просто хотіли проявити якийсь свій негатив.



«Я думаю, що це окрема людина, це не є спрямована акція якоїсь організації. Це окрема людина, яка в такий спосіб висловила своє бачення. Тим паче сталося все це після Собору Української православної церкви (Московського патріархату) у Києво-Печерській лаврі. Це було для людей одіозних, мовляв, треба щось робити. Я думаю, що це хтось із їхніх прихильників», - зазначив владика.



Також митрополит Михаїл сказав, що це могла бути й провокація, аби посіяти розбрат.



«Міжправославні стосунки, які є в Україні, вони давно сформовані, кожен, хто що хотів сказати, той сказав чи зробив, тому тут тільки пошук діалогу. А це зроблено відносно до Константинопольського патріарха. Я думаю, що на одну адресу», - зазначив владика.



Довідково:



Андріївська церква – православна церква на честь Св. Андрія у стилі українського бароко, пам'ятка архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення у Києві, споруджена за проектом видатного архітектора Бартеломео Растреллі. Входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На даний час — на реставрації. Рішенням Верховної Ради передана у безоплатне користування Вселенському патріархату.



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