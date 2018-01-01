Бабуся з Волині в’яже теплі шкарпетки для бійців. ВІДЕО

Софія Гайдай нав'язала та передала бійцям півсотні пар теплих шкарпеток. Іще одну партію готує до Нового року.



Про це йдеться в сюжеті ТСН, - повідомляє



Плете старенька вже кілька місяців майже безперервно, щоби до лютих холодів устигнути зігріти якомога більше бійців.



Бабуся дивиться відео, що спеціально для неї відзняв капелан їхньої церкви, і не може стримати сліз. Бідкається, що усім, певно, не вистачить. Для вовняних шкарпеток використала усі нитки у хаті та розпускає свої кофтини, тільки б хлопці не мерзли. Її рідні кажуть, що вона зовсім не відпочиває та постійно в'яже.



У кожній парі є записка «Нехай вас, хлопці, Бог береже. Щасливо вертайтеся». Щоб бійці не плутали шкарпетки, бабуся зробила різні візерунки.



До Нового року Софія Гайдай хоче зв'язати та передати ще 10 пар шкарпеток.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 87-річнанав'язала та передала бійцям півсотні пар теплих шкарпеток. Іще одну партію готує до Нового року.Про це йдеться в сюжеті ТСН, - повідомляє Конкурент Плете старенька вже кілька місяців майже безперервно, щоби до лютих холодів устигнути зігріти якомога більше бійців.Бабуся дивиться відео, що спеціально для неї відзняв капелан їхньої церкви, і не може стримати сліз. Бідкається, що усім, певно, не вистачить. Для вовняних шкарпеток використала усі нитки у хаті та розпускає свої кофтини, тільки б хлопці не мерзли. Її рідні кажуть, що вона зовсім не відпочиває та постійно в'яже.У кожній парі є записка «Нехай вас, хлопці, Бог береже. Щасливо вертайтеся». Щоб бійці не плутали шкарпетки, бабуся зробила різні візерунки.До Нового року Софія Гайдай хоче зв'язати та передати ще 10 пар шкарпеток.

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