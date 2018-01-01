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Бабуся з Волині в’яже теплі шкарпетки для бійців. ВІДЕО

Бабуся з Волині в’яже теплі шкарпетки для бійців. ВІДЕО
На Волині 87-річна Софія Гайдай нав'язала та передала бійцям півсотні пар теплих шкарпеток. Іще одну партію готує до Нового року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, - повідомляє Конкурент.

Плете старенька вже кілька місяців майже безперервно, щоби до лютих холодів устигнути зігріти якомога більше бійців.

Бабуся дивиться відео, що спеціально для неї відзняв капелан їхньої церкви, і не може стримати сліз. Бідкається, що усім, певно, не вистачить. Для вовняних шкарпеток використала усі нитки у хаті та розпускає свої кофтини, тільки б хлопці не мерзли. Її рідні кажуть, що вона зовсім не відпочиває та постійно в'яже.

У кожній парі є записка «Нехай вас, хлопці, Бог береже. Щасливо вертайтеся». Щоб бійці не плутали шкарпетки, бабуся зробила різні візерунки.

До Нового року Софія Гайдай хоче зв'язати та передати ще 10 пар шкарпеток.



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Теги: допомога, АТО
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