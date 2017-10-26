Луцьк втрачає туристів через «Укрзалізницю»





Про це йшла мова під час обговорення програми розвитку туризму у місті Луцьк у 2019-2020 роках, - передає



Начальник управління туризму та промоції Луцької міськради Катерина Теліпська зазначила, що значна кількість туристів до Луцька прибуває з Києва. Але Луцьк має незручне залізничне сполучення з столицею, що негативно впливає на розвиток туристичної галузі.



Головний спеціаліст відділу туризму Волинської ОДА Стас Ольшевський заявив, що у Волинській ОДА вже зверталися до керівництва «Укрзалізниці» з проханням змінити графік руху потяга Київ-Ковель, який прибуває до Луцька 05.00 і наразі є єдиним потягом, котрий з’єднує Луцьк та Київ.



«Ми писали два листи на «Укрзалізницю». Але не отримали ні позитивну, ні негативну відповідь. Питання зависло. Крім того, область не дуже дбає про туризм. Обласна рада виділила нам лише 50 тисяч гривень фінансування. Це нічого. Ми мусимо за власний кошт їздити на різні конференції», – зазначив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк втрачає значну кількість туристів через неефективне сполучення обласного центру Волині з Києвом.Про це йшла мова під час обговорення програми розвитку туризму у місті Луцьк у 2019-2020 роках, - передає Вголос Начальник управління туризму та промоції Луцької міськрадизазначила, що значна кількість туристів до Луцька прибуває з Києва. Але Луцьк має незручне залізничне сполучення з столицею, що негативно впливає на розвиток туристичної галузі.Головний спеціаліст відділу туризму Волинської ОДАзаявив, що у Волинській ОДА вже зверталися до керівництва «Укрзалізниці» з проханням змінити графік руху потяга Київ-Ковель, який прибуває до Луцька 05.00 і наразі є єдиним потягом, котрий з’єднує Луцьк та Київ.«Ми писали два листи на «Укрзалізницю». Але не отримали ні позитивну, ні негативну відповідь. Питання зависло. Крім того, область не дуже дбає про туризм. Обласна рада виділила нам лише 50 тисяч гривень фінансування. Це нічого. Ми мусимо за власний кошт їздити на різні конференції», – зазначив він.

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