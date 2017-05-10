На Волині виявили труп чоловіка

У Володимирі-Волинському сьогодні, 15 листопада, виявили тіло чоловіка, в речах якого знайшли військовий квиток бійця військової частини А2892.Про це йдеться у повідомленні прес-служби 39-го ракетного полку у соціальній мережі Facebook.За попередньою інформацією Володимир-Волинського відділення поліції ГУНП у Волинській області, сьогодні 15 листопада, у Володимирі-Волинському виявили тіло невідомого громадянина України, в речах якого знаходився військовий квиток на ім'я військовослужбовця військової частини А2892. За цим фактом розпочато розслідування.«Командування військової частини А2892 повідомляє, що власник знайденого військового квитка з вересня місяця знаходиться в розшуку як такий, що самовільно залишив військову частину та наказом командира військової частини, був виведений за штат. У рідних та близьких інформація про його місце перебування була відсутня. Розшукові заходи військовослужбовця результатів не дали.Відтак, командиром військової частини А2892 поданий офіційний запит до Володимир-Волинського відділення поліції ГУНП у Волинській області щодо надання більш повної інформації про індефікацію тіла, причин та обставин смерті. На даний час відомо, що 16 листопада 2018 року заплановані заходи по опізнанню тіла рідними та з'ясування судмедекспертом причин смерті громадянина», - йдеться в повідомленні.