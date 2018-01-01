вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР

На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР
Виконавчий комітет Володимир-Волинської міськради дозволив встановити меморіальну дошку з нагоди 100-річчя Української національної революції, присвячену пам’яті Сірожупанної дивізії Армії УНР.

Про це повідомляє Буг.

Дошку розмістять на фасаді будівлі Володимир-Волинського об’єднаного районного військкомату по вулиці Січових Стрільців, 3.

Додамо, що 100-річчя Української національної революції відзначали ще у 2017 році. Проект встановити меморіальну дошку на фасаді військомату подали 26 жовтня 2018 року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: меморіальна дошка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР
Сьогодні, 06:38
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло після підвищення тарифів
Сьогодні, 06:02
Передачу Почаївської лаври Московському патріархату розслідує поліція
Сьогодні, 04:44
В Україні з’явилися шестикутні монети. ФОТО
Сьогодні, 03:47
lifecell спільно з ПриватБанком запускає ідентифікацію через BankID*
Сьогодні, 02:24
Схожі новини
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому під Волновахою військовому На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому під Волновахою військовому
22 травень, 18:59
Вперше в житті мені забороняли знімати, - волинська тележурналістка Вперше в житті мені забороняли знімати, - волинська тележурналістка
15 листопад, 23:49
На Волині виявили труп чоловіка На Волині виявили труп чоловіка
15 листопад, 23:10
У спальному районі міста на Волині знайшли артилерійський снаряд У спальному районі міста на Волині знайшли артилерійський снаряд
15 листопад, 22:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР
Сьогодні, 06:38
 0
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло після підвищення тарифів
Сьогодні, 06:02
 0
Передачу Почаївської лаври Московському патріархату розслідує поліція
Сьогодні, 04:44
 0
В Україні з’явилися шестикутні монети. ФОТО
Сьогодні, 03:47
 0
lifecell спільно з ПриватБанком запускає ідентифікацію через BankID*
Сьогодні, 02:24
 0
Медіа
відео
1/8