На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР





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Дошку розмістять на фасаді будівлі Володимир-Волинського об’єднаного районного військкомату по вулиці Січових Стрільців, 3.



Додамо, що 100-річчя Української національної революції відзначали ще у 2017 році. Проект встановити меморіальну дошку на фасаді військомату подали 26 жовтня 2018 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Володимир-Волинської міськради дозволив встановити меморіальну дошку з нагоди 100-річчя Української національної революції, присвячену пам’яті Сірожупанної дивізії Армії УНР.Про це повідомляє Буг Дошку розмістять на фасаді будівлі Володимир-Волинського об’єднаного районного військкомату по вулиці Січових Стрільців, 3.Додамо, що 100-річчя Української національної революції відзначали ще у 2017 році. Проект встановити меморіальну дошку на фасаді військомату подали 26 жовтня 2018 року.

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