На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР
Сьогодні, 06:38
Виконавчий комітет Володимир-Волинської міськради дозволив встановити меморіальну дошку з нагоди 100-річчя Української національної революції, присвячену пам’яті Сірожупанної дивізії Армії УНР.
Про це повідомляє Буг.
Дошку розмістять на фасаді будівлі Володимир-Волинського об’єднаного районного військкомату по вулиці Січових Стрільців, 3.
Додамо, що 100-річчя Української національної революції відзначали ще у 2017 році. Проект встановити меморіальну дошку на фасаді військомату подали 26 жовтня 2018 року.
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Про це повідомляє Буг.
Дошку розмістять на фасаді будівлі Володимир-Волинського об’єднаного районного військкомату по вулиці Січових Стрільців, 3.
Додамо, що 100-річчя Української національної революції відзначали ще у 2017 році. Проект встановити меморіальну дошку на фасаді військомату подали 26 жовтня 2018 року.
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