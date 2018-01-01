Вперше в житті мені забороняли знімати, - волинська тележурналістка

Журналістам, які висвітлювали концерт популярного гурту «KAZKA» у Луцьку, забороняли зйомку.Про неприємний інцидент у соціальній мережі Facebook написала тележурналістка«Сьогодні мені вперше в житті забороняли знімати. Це була жінка, яка назвалася власницею клубу ХХІ століття. І заборона - без причини... «Kaзка» не дає інтерв‘ю, бо не має настрою, але вона має - серйозний контракт, який їй забороняє навіть слово сказати. Шкода, миле дівча, цікаво було б глядачам почути її враження від луцького концерту», - йдеться в дописі.