Передачу Почаївської лаври Московському патріархату розслідує поліція





Про це йдеться у відповіді обласної прокуратури на запит щодо обставин та наслідків передачі на баланс монастиря УПЦ МП шести споруд Почаївської Свято-Успенської лаври, - передає



«Слідче управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області», - зазначили у відомстві.



Прокуратура Тернопільської області також повідомляє, що відомості стосовно наявності договору про передачу споруд Почаївської лаври у користування чи оренду є предметом дослідження під час досудового розслідування.



Нагадаємо, на початку листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Почаївську Свято-Успенську лавру в Тернопільській області незаконно передано в користування УПЦ МП.



Зокрема депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця оприлюднив документи державного реєстратора, який 2018 року виконав рішення прем'єр-міністра Януковича від 2003 року і передав у користування заповідника до 2052 року шість об'єктів Почаївської лаври (собори, дзвіницю, келії, архієрейський будинок – загалом 7 тис. квадратних метрів).



Депутат продемонстрував витяг із Держреєстру, згідно з яким споруди Лаври записані на УПЦ МП до 1 січня 2052 року з правом пролонгації.



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