вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Передачу Почаївської лаври Московському патріархату розслідує поліція

Передачу Почаївської лаври Московському патріархату розслідує поліція
Поліція Тернопільської області відкрила кримінальне провадження за фактом передачі споруд Почаївської Свято-Успенської лаври у користування чи оренду Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це йдеться у відповіді обласної прокуратури на запит щодо обставин та наслідків передачі на баланс монастиря УПЦ МП шести споруд Почаївської Свято-Успенської лаври, - передає Укрінформ.

«Слідче управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області», - зазначили у відомстві.

Прокуратура Тернопільської області також повідомляє, що відомості стосовно наявності договору про передачу споруд Почаївської лаври у користування чи оренду є предметом дослідження під час досудового розслідування.

Нагадаємо, на початку листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Почаївську Свято-Успенську лавру в Тернопільській області незаконно передано в користування УПЦ МП.

Зокрема депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця оприлюднив документи державного реєстратора, який 2018 року виконав рішення прем'єр-міністра Януковича від 2003 року і передав у користування заповідника до 2052 року шість об'єктів Почаївської лаври (собори, дзвіницю, келії, архієрейський будинок – загалом 7 тис. квадратних метрів).

Депутат продемонстрував витяг із Держреєстру, згідно з яким споруди Лаври записані на УПЦ МП до 1 січня 2052 року з правом пролонгації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лавра, УПЦ ПМ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР
Сьогодні, 06:38
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло після підвищення тарифів
Сьогодні, 06:02
Передачу Почаївської лаври Московському патріархату розслідує поліція
Сьогодні, 04:44
В Україні з’явилися шестикутні монети. ФОТО
Сьогодні, 03:47
lifecell спільно з ПриватБанком запускає ідентифікацію через BankID*
Сьогодні, 02:24
Схожі новини
Обидві лаври належатимуть Українській Церкві, - Філарет Обидві лаври належатимуть Українській Церкві, - Філарет
14 червень, 09:02
Священик продає майно вартістю понад мільйон доларів Священик продає майно вартістю понад мільйон доларів
08 листопад, 2016, 11:41
Екс-голова Київської ОДА переховувався у Києво-Печерській Лаврі Екс-голова Київської ОДА переховувався у Києво-Печерській Лаврі
13 вересень, 2016, 13:33
Поліція прокоментувала інцидент з настоятелем Києво-Печерської Лаври Поліція прокоментувала інцидент з настоятелем Києво-Печерської Лаври
07 вересень, 2015, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкриють меморіальну дошку воякам УНР
Сьогодні, 06:38
 0
Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло після підвищення тарифів
Сьогодні, 06:02
 0
Передачу Почаївської лаври Московському патріархату розслідує поліція
Сьогодні, 04:44
 0
В Україні з’явилися шестикутні монети. ФОТО
Сьогодні, 03:47
 0
lifecell спільно з ПриватБанком запускає ідентифікацію через BankID*
Сьогодні, 02:24
 0
Медіа
відео
1/8