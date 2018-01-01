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Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО

Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
Волинян просять допомогти коштами на ремонт автомобіля, який знімався у фільмі «Кіборги».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів волонтер Сергій Приходько.

Нагадаємо, раніше Сергій Приходько власними силами відновив пересувний стоматологічний кабінет для бійців.

«Друзі, знову змушений просити про допомогу! Побратимам медикам з Медекс дуже потрібен цей автомобіль... Я вірю в силу добра! Я вірю у вас, українці! Ми велика нація! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що потрібно 26 тисяч гривень на наступні потреби:

- заміна двигуна
- заміна коробки передач
- заміна сальних блоків
- реставрація амортизаторів
- заміна фільтрів
- заміна мастила
- заміна гуми.

«Цю машину потрібно зробити... аеропорт це символ незламності українського духу», – зауважив Приходько.

Реквізити для допомогти: 5168 7573 5297 5975 (Приходько Сергій).
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО

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Теги: фільм, автомобіль, ООС, АТО, допомога, збір коштів, волонтер
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