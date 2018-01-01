Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО

Волинян просять допомогти коштами на ремонт автомобіля, який знімався у фільмі «Кіборги».Про церозповів волонтерНагадаємо, раніше Сергій Приходько власними силами«Друзі, знову змушений просити про допомогу! Побратимам медикам з Медекс дуже потрібен цей автомобіль... Я вірю в силу добра! Я вірю у вас, українці! Ми велика нація! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.Він зазначив, щона наступні потреби:- заміна двигуна- заміна коробки передач- заміна сальних блоків- реставрація амортизаторів- заміна фільтрів- заміна мастила- заміна гуми.«Цю машину потрібно зробити... аеропорт це символ незламності українського духу», – зауважив Приходько.Реквізити для допомогти:(Приходько Сергій).