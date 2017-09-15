У Києві обікрали депутата

Ярослава Єдакова.



Інцидент стався ще 14 листопада, пише Obozrevatel із посиланням на джерело, – передає



У торговому центрі Єдаков був разом із донькою, провели там півтори години. Пропажу нардеп виявив, коли вже вийшов звідти та сів в авто близько 17:00. Із його сумки поцупили портмоне.



Там були документи парламентаря, банківські картки. Чи були там готівкові гроші – невідомо. Серед украдених документів, за інформацією джерела, були водійські права, депутатське посвідчення і техпаспорти на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado і Toyota Camrу. Їхніми власниками є родичі Єдакова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в торговому центру "Україна" на площі Перемоги невідомі обікрали народного депутата від "Народного фронту"Інцидент стався ще 14 листопада, пише Obozrevatel із посиланням на джерело, – передає ТСН У торговому центрі Єдаков був разом із донькою, провели там півтори години. Пропажу нардеп виявив, коли вже вийшов звідти та сів в авто близько 17:00. Із його сумки поцупили портмоне.Там були документи парламентаря, банківські картки. Чи були там готівкові гроші – невідомо. Серед украдених документів, за інформацією джерела, були водійські права, депутатське посвідчення і техпаспорти на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado і Toyota Camrу. Їхніми власниками є родичі Єдакова.

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