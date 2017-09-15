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У Києві обікрали депутата

У Києві обікрали депутата
У Києві в торговому центру "Україна" на площі Перемоги невідомі обікрали народного депутата від "Народного фронту" Ярослава Єдакова.

Інцидент стався ще 14 листопада, пише Obozrevatel із посиланням на джерело, – передає ТСН.

У торговому центрі Єдаков був разом із донькою, провели там півтори години. Пропажу нардеп виявив, коли вже вийшов звідти та сів в авто близько 17:00. Із його сумки поцупили портмоне.

Там були документи парламентаря, банківські картки. Чи були там готівкові гроші – невідомо. Серед украдених документів, за інформацією джерела, були водійські права, депутатське посвідчення і техпаспорти на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado і Toyota Camrу. Їхніми власниками є родичі Єдакова.

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Теги: крадіжка, Київ, депутат
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