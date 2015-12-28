Кількість митних платежів на Волині збільшилася удвічі





Про це пише прес-служба Волинської митниці ДФС.



У жовтні 2018 року за результатами проведених контрольних заходів з

адміністрування митних платежів додаткові надходження склали 47,5 млн грн проти 22,7 млн грн у минулорічному місяці.



Найбільша частка у цій сумі ресурсу – 46,4 млн грн – залучена завдяки контролю правильності визначення митної вартості товарів. Ще 438 тис грн надійшло додатково через контроль правильності класифікації товарів, а 685 тис грн - за рахунок контролю за визначенням країни походження товару.



Довідково:



У жовтні 2018 року Волинська митниця ДФС скерувала до державного бюджету України 1,002 мільярди гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надходження митних платежів на Волині збільшились у понад два рази у порівнянні з минулим роком.Про це пише прес-служба Волинської митниці ДФС.У жовтні 2018 року за результатами проведених контрольних заходів задміністрування митних платежів додаткові надходження склали 47,5 млн грн проти 22,7 млн грн у минулорічному місяці.Найбільша частка у цій сумі ресурсу – 46,4 млн грн – залучена завдяки контролю правильності визначення митної вартості товарів. Ще 438 тис грн надійшло додатково через контроль правильності класифікації товарів, а 685 тис грн - за рахунок контролю за визначенням країни походження товару.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію