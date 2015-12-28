Кількість митних платежів на Волині збільшилася удвічі
Сьогодні, 09:05
Надходження митних платежів на Волині збільшились у понад два рази у порівнянні з минулим роком.
Про це пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
У жовтні 2018 року за результатами проведених контрольних заходів з
адміністрування митних платежів додаткові надходження склали 47,5 млн грн проти 22,7 млн грн у минулорічному місяці.
Найбільша частка у цій сумі ресурсу – 46,4 млн грн – залучена завдяки контролю правильності визначення митної вартості товарів. Ще 438 тис грн надійшло додатково через контроль правильності класифікації товарів, а 685 тис грн - за рахунок контролю за визначенням країни походження товару.
Довідково:
У жовтні 2018 року Волинська митниця ДФС скерувала до державного бюджету України 1,002 мільярди гривень.
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Про це пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
У жовтні 2018 року за результатами проведених контрольних заходів з
адміністрування митних платежів додаткові надходження склали 47,5 млн грн проти 22,7 млн грн у минулорічному місяці.
Найбільша частка у цій сумі ресурсу – 46,4 млн грн – залучена завдяки контролю правильності визначення митної вартості товарів. Ще 438 тис грн надійшло додатково через контроль правильності класифікації товарів, а 685 тис грн - за рахунок контролю за визначенням країни походження товару.
Довідково:
У жовтні 2018 року Волинська митниця ДФС скерувала до державного бюджету України 1,002 мільярди гривень.
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