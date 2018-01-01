У парку потрібна тиша: у Луцьку збирають підписи проти дитячого майданчику





Про це автор ідеї майданчику Андрій Сірук розповів у коментарі



Ініціатори збору підписів навіть переконували людей, що, аби зробити майданчик, будуть вирубувати дерева в парку, і взагалі «в парку потрібна тиша, а не діти».



Нагадаємо,



«Але насправді найбільше розчаровує не програш (бо ми таки боролись достойно), а той факт, що ПРОТИ нашої ідеї почали збирати підписи мешканців прилеглих будинків», – повідомив Андрій Сірук.



«Не розібравшись детально у самому проекті, людям подавалась недостовірна інформація: ніби ми будемо вирубувати багато дерев у парку і з них будувати майданчик. Насправді ж, ми повідомляли неодноразово, що жодного дерева ми не зачепимо, а навпаки – будемо намагатись гармонійно вписати наші споруди між наявними деревами» – пояснив лучанин.



«За словами ініціатора Тетяни Малей було зібрано 130 підписів. Як можна йти розмовляти з людьми не розібравшись детально у питанні? ЯК??» – обурюється Андрій Сірук.



«Після сьогоднішньої розмови з пані Тетяною і надання детального пояснення нашого проекту, ми все одно не побачили розуміння, а навіть навпаки - отримали "заборону" будь-що робити» – написав лучанин.



Як пояснює Андрій Сірук, зі слів ініціатора збору підписів «у парку має бути тиша, а дітям потрібно гратись у іншому місці - в дворах будинків чи на шкільному майданчику. І взагалі, діти швидко ростуть і додаткові майданчики їм не потрібні».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку збирають підписи проти встановлення дитячого майданчика «Ведмежа галявина».Про це автор ідеї майданчикурозповів у коментарі Першому Ініціатори збору підписів навіть переконували людей, що, аби зробити майданчик, будуть вирубувати дерева в парку, і взагалі «в парку потрібна тиша, а не діти».Нагадаємо, проект «Ведмежа галявина» цього майданчика брав участь у міському «Бюджеті участі», проте не пройшов у десятку переможців.«Але насправді найбільше розчаровує не програш (бо ми таки боролись достойно), а той факт, що ПРОТИ нашої ідеї почали збирати підписи мешканців прилеглих будинків», – повідомив Андрій Сірук.«Не розібравшись детально у самому проекті, людям подавалась недостовірна інформація: ніби ми будемо вирубувати багато дерев у парку і з них будувати майданчик. Насправді ж, ми повідомляли неодноразово, що жодного дерева ми не зачепимо, а навпаки – будемо намагатись гармонійно вписати наші споруди між наявними деревами» – пояснив лучанин.«За словами ініціаторабуло зібрано 130 підписів. Як можна йти розмовляти з людьми не розібравшись детально у питанні? ЯК??» – обурюється Андрій Сірук.«Після сьогоднішньої розмови з пані Тетяною і надання детального пояснення нашого проекту, ми все одно не побачили розуміння, а навіть навпаки - отримали "заборону" будь-що робити» – написав лучанин.Як пояснює Андрій Сірук, зі слів ініціатора збору підписів «у парку має бути тиша, а дітям потрібно гратись у іншому місці - в дворах будинків чи на шкільному майданчику. І взагалі, діти швидко ростуть і додаткові майданчики їм не потрібні».

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