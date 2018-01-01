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Гроші на рахунку: Покровський переказав мільйон для воїнів АТО

Гроші на рахунку: Покровський переказав мільйон для воїнів АТО
Депутат Луцькради Андрій Покровський, як і обціяв, переррахував мільйон гривень власних коштів на співфінансування Програми купівлі житла учасникам АТО.

На сторінці своєї приймальні у Facebook депутат повідомив, що відповідна сума коштів вже переказана на казначейський рахунок Луцької міської ради, – пише Конкурент.

«Свої обіцянки я виконую, бо це справа честі. Вчора 1 мільйон гривень, який я обіцяв виділити для співфінансування Програми купівлі житла учасникам АТО на жовтневій сесії, був переказаний на казначейський рахунок Луцької міської ради», – прозвітував Покровський.

Також додав, що сподівається, що міська рада виділить і свою частку, щоб захисники могли цим скористатися та придбати квартири ще цього року. Адже програма передбачає, що половину вартості помешкання має заплатити учасник АТО, а інша половина розподілилася так: 25% забезпечує міська рада, а інші 25% буде оплачено з перерахованих Андрієм Покровським грошей.

«Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що секретар міської ради Григорій Пустовіт пообіцяв виділити мільйон гривень з міського бюджету. Тож найближчим часом ми побачимо, чи керівники міста відповідають за свої слова», – зауважив обранець народу.

Варто зазначити, що очільники спілок ГО «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції» Вадим Ваврищук та голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський висловили вдячність депутату Луцької міської ради Андрію Покровському, який на жовтневій сесії Луцькради спрямував до програми співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 1 мільйон гривень власних коштів.
Гроші на рахунку: Покровський переказав мільйон для воїнів АТО

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Теги: Андрій Покровський, АТО, гроші
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Коментарі 1
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Оце людина. Сказав-зробив. Потрібно організувати флешмоб по допомозі будівництву. Відео, і вкінці Андрій Володимирович передає естафету наступному меценату і благодійнику, наприклад Разумовському чи Чорнусі. А там банкіри та депутати підтягнуться. Хороша справа.
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