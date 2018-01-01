Волинський палац на ретрофото

Опублікували фотографії палацу у селі Рясники, які на той час були на території Великої Волині.Про це пишуть Хроніки Любарта.Рясники – невеличке село у Гощанському районі Рівненської області. Розташоване на березі річки Горинь. Про першу згадку є скупі свідчення. Вважається, що вона походить з 1570 року. Село належало різним власникам.У 1807 році власник села острозький підкоморій Лукаш Лажніньський продав його Юзефу Стецькому, волинському хорунжому. Його внук Генрик продав Рясники грузинській княжні Абамелек.Невідомо, хто і коли збудував тут палац у стилі класицизму. Історик Роман Афтанази схильний датувати його кінцем XVIII століття. Він пише, що власники Стецькі, які зберегли спогади про свої маєтки, дуже сухо відгукуються про Рясники. Мабуть, вони не вважали цю садибу якось значущою, а просто своїм черговим маєтком, який можна потім перепродати.Палац розташувався серед розлогого парку на березі річки. Напевно його єдиним зображенням з ХІХ століття став малюнок Наполеона Орди з тих часів, як Рясники були у власності Стецьких. На акварелі художника – маєток, обнесений парканом з в’їзною брамою. Перед головним входом газон, навколо якого кругова під’їзна доріжка. Серед дерев, де переважають тополі, розмістилося 2 споруди маєтку – головний корпус та флігель.Палац двоповерховий з масивним ризалітом на центральній осі з чотирма колонами. По боках споруда мала у плані Г-подібні частини, які увиразнюють всю будівлю. За описами свідків, у палаці був арсенал із постатями двох середньовічних рицарів у повних мундирах. Колекцій мистецтва чи пам’яток родинної історії не зафіксовано.Скоріше всього, палац постраждав під час Першої світової, бо на фото після 1920 року він уже поруйнований. Але ще зберігався паркан з кам’яними бароковими ліхтарями. В наш час від палацу у Рясниках немає і сліду.