Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію
Сьогодні, 10:40
Волинські поліцейські розповіли волинянам-автомобілістам, як підготуватися до зміни погоди.
Про це йдеться на їхній сторінці у Facebook.
«З погіршенням погодних умов зростає ймовірність потрапляння в ДТП.
Будьте максимально обережними та дотримуйтеся дієвих порад:
- замініть літню гуму на зимову;
- дотримуйтесь безпечної дистанції та правил маневрування;
- не перевищуйте швидкість;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- якщо в дорозі вас застав сильний дощ
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Про це йдеться на їхній сторінці у Facebook.
«З погіршенням погодних умов зростає ймовірність потрапляння в ДТП.
Будьте максимально обережними та дотримуйтеся дієвих порад:
- замініть літню гуму на зимову;
- дотримуйтесь безпечної дистанції та правил маневрування;
- не перевищуйте швидкість;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- якщо в дорозі вас застав сильний дощ
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