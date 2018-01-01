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Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію

Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію
Волинські поліцейські розповіли волинянам-автомобілістам, як підготуватися до зміни погоди.

Про це йдеться на їхній сторінці у Facebook.

«З погіршенням погодних умов зростає ймовірність потрапляння в ДТП.

Будьте максимально обережними та дотримуйтеся дієвих порад:

- замініть літню гуму на зимову;
- дотримуйтесь безпечної дистанції та правил маневрування;
- не перевищуйте швидкість;
- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
- якщо в дорозі вас застав сильний дощ

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Теги: погода, ДТП, аварія, Волинь, попередження, поліція
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