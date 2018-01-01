Волинян застерігають: через погоду зростає ймовірність потрапити в аварію





Про це йдеться на їхній сторінці у Facebook.



«З погіршенням погодних умов зростає ймовірність потрапляння в ДТП.



Будьте максимально обережними та дотримуйтеся дієвих порад:



- замініть літню гуму на зимову;

- дотримуйтесь безпечної дистанції та правил маневрування;

- не перевищуйте швидкість;

- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

- якщо в дорозі вас застав сильний дощ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські розповіли волинянам-автомобілістам, як підготуватися до зміни погоди.Про це йдеться на їхній сторінці у Facebook.«З погіршенням погодних умов зростає ймовірність потрапляння в ДТП.Будьте максимально обережними та дотримуйтеся дієвих порад:- замініть літню гуму на зимову;- дотримуйтесь безпечної дистанції та правил маневрування;- не перевищуйте швидкість;- рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;- якщо в дорозі вас застав сильний дощ

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