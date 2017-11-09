На трасі Київ-Чоп зіткнулися дві вантажівки: рух ускладнений. ФОТО





Про це повідомляє



"16 листопада, близько 6:30 ранку, на 75 кілометрі автодороги "Київ – Чоп" відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів, а саме DAF та ЗіЛ, – зазначили у патрульній поліції.



Попередньо, водій транспортного засобу не дотримався дистанції та зіткнувся із ЗіЛ. Внаслідок цього потерпілих немає.



"Надалі вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух в напрямку Житомира ускладнено. На місці події працюють екіпажі патрульної поліції", – йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі "Київ – Чоп" сталася ДТП за участі двох вантажних автомобілів.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Житомирської області."16 листопада, близько 6:30 ранку, на 75 кілометрі автодороги "Київ – Чоп" відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів, а саме DAF та ЗіЛ, – зазначили у патрульній поліції.Попередньо, водій транспортного засобу не дотримався дистанції та зіткнувся із ЗіЛ. Внаслідок цього потерпілих немає."Надалі вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух в напрямку Житомира ускладнено. На місці події працюють екіпажі патрульної поліції", – йдеться в повідомленні.

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