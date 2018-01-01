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Крадій-рецидивіст поцупив з волинських супермаркетів елітний алкоголь

Крадій-рецидивіст поцупив з волинських супермаркетів елітний алкоголь
У Володимирі-Волинському викрили 31-річного місцевого жителя в скоєнні крадіжок елітних алкогольних напоїв.

Чоловік крав їх із супермаркетів міста. За фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

До поліцейських звернулися представники двох супермаркетів міста із заявами про те, що із торгових залів магазинів викрали алкогольні напої на суму понад 1 тис. грн..

"Оперативники місцевого відділу поліції встановили причетність до скоєння цих крадіжок 31-річного місцевого мешканця. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1, ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка, алкоголь, Волинь
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