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Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО

Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
У Луцьку виступив гурт «KAZKA». Колектив завітав у рамках всеукраїнського туру.

Концерт відбувся в нічному клубі «ХХІ століття» 15 листопада, - пишуть Волинські новини.

Саме піснею, яка дала назву дебютному альбому гурту, музиканти й розпочали свій виступ у Луцьку.

Останніми в концертній програмі стали найочікуваніші хіти гурту – пісні «Плакала» та «Свята».

На біс гурт на радість публіки повторно виконав хіт про жіночі сльози, здатні змити будь-яке горе.

«Дякуємо за теплий прийом, і насамкінець ми хочемо побажати вам бути справжніми, ніколи не соромитися себе, того, ким ви є. Завжди будьте самими собою і кохайте, кохайте по щирому», – звернулася наостанок до лучан Олександра Заріцька.

Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО
Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО

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Теги: музика, розваги, відпочинок
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