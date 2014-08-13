Гурт «KAZKA» у Луцьку підірвав публіку. ФОТО





Концерт відбувся в нічному клубі «ХХІ століття» 15 листопада, - пишуть



Саме піснею, яка дала назву дебютному альбому гурту, музиканти й розпочали свій виступ у Луцьку.



Останніми в концертній програмі стали найочікуваніші хіти гурту – пісні «Плакала» та «Свята».



На біс гурт на радість публіки повторно виконав хіт про жіночі сльози, здатні змити будь-яке горе.



«Дякуємо за теплий прийом, і насамкінець ми хочемо побажати вам бути справжніми, ніколи не соромитися себе, того, ким ви є. Завжди будьте самими собою і кохайте, кохайте по щирому», – звернулася наостанок до лучан Олександра Заріцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виступив гурт «KAZKA». Колектив завітав у рамках всеукраїнського туру.Концерт відбувся в нічному клубі «ХХІ століття» 15 листопада, - пишуть Волинські новини Саме піснею, яка дала назву дебютному альбому гурту, музиканти й розпочали свій виступ у Луцьку.Останніми в концертній програмі стали найочікуваніші хіти гурту – пісні «Плакала» та «Свята».На біс гурт на радість публіки повторно виконав хіт про жіночі сльози, здатні змити будь-яке горе.«Дякуємо за теплий прийом, і насамкінець ми хочемо побажати вам бути справжніми, ніколи не соромитися себе, того, ким ви є. Завжди будьте самими собою і кохайте, кохайте по щирому», – звернулася наостанок до лучан Олександра Заріцька.

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