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У селі на Волині горів будинок: всередині виявили тіло. ФОТО

У селі на Волині горів будинок: всередині виявили тіло. ФОТО
У селі Щитинь Любешівського району горів дерев'яний житловий будинок.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

15 листопада о 19:21 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу.

Для ліквідації загорання у віддаленому населеному пункті були спрямовані працівники 23-го Державного пожежно-рятувального поста, 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Черче.

Горіння локалізували о 20:00, ліквідували о 20:28. На місці події виявили тіло людини, особа та обставини загибелі якої встановлюються.

Імовірно, пожежа трапилася внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
У селі на Волині горів будинок: всередині виявили тіло. ФОТО
У селі на Волині горів будинок: всередині виявили тіло. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, Щитинь, тіло, смерть
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