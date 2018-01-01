У селі на Волині горів будинок: всередині виявили тіло. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



15 листопада о 19:21 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу.



Для ліквідації загорання у віддаленому населеному пункті були спрямовані працівники 23-го Державного пожежно-рятувального поста, 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Черче.



Горіння локалізували о 20:00, ліквідували о 20:28. На місці події виявили тіло людини, особа та обставини загибелі якої встановлюються.



Імовірно, пожежа трапилася внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Щитинь Любешівського району горів дерев'яний житловий будинок.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.15 листопада о 19:21 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу.Для ліквідації загорання у віддаленому населеному пункті були спрямовані працівники 23-го Державного пожежно-рятувального поста, 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевої пожежної охорони села Черче.Горіння локалізували о 20:00, ліквідували о 20:28. На місці події виявили тіло людини, особа та обставини загибелі якої встановлюються.Імовірно, пожежа трапилася внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

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