На Волині рятувальники знищили гранату часів війни. ФОТО





Про це повідомили у



15 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили гранату.



Також рятувальники нагадують: старі боєприпаси вкрай небезпечні і у жодному разі не варто їх зачіпати руками, переносити чи перекочувати.



У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Соловичі Турійського району місцеві мешканці виявили ручну гранату часів Другої світової війни.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.15 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили гранату.Також рятувальники нагадують: старі боєприпаси вкрай небезпечні і у жодному разі не варто їх зачіпати руками, переносити чи перекочувати.У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».

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