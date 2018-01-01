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На Волині рятувальники знищили гранату часів війни. ФОТО

На Волині рятувальники знищили гранату часів війни. ФОТО
У селі Соловичі Турійського району місцеві мешканці виявили ручну гранату часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

15 листопада працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили гранату.

Також рятувальники нагадують: старі боєприпаси вкрай небезпечні і у жодному разі не варто їх зачіпати руками, переносити чи перекочувати.

У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».
На Волині рятувальники знищили гранату часів війни. ФОТО

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Теги: боєприпаси, вилучення, граната, війна, Волинь, Соловичі
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