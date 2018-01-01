Неповнолітня вбила своє маля відразу після пологів





16-річна мати одразу після пологів вбила свою дитину. Про це повідомляє прокуратура області, - пише



"У ході слідства було встановлено, що 16-річна дівчинка, перебуваючи за місцем свого проживання, самостійно народивши доношену дитину, одразу після пологів завдала новонародженому тілесних ушкоджень, в результаті яких той помер", - йдеться в повідомленні.



Дівчині повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Неповнолітній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкаській області взяли під домашній арешт неповнолітню, підозрювану у вбивстві своєї новонародженої дитини.16-річна мати одразу після пологів вбила свою дитину. Про це повідомляє прокуратура області, - пише Уніан "У ході слідства було встановлено, що 16-річна дівчинка, перебуваючи за місцем свого проживання, самостійно народивши доношену дитину, одразу після пологів завдала новонародженому тілесних ушкоджень, в результаті яких той помер", - йдеться в повідомленні.Дівчині повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Неповнолітній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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