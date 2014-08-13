На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти зі всього світу
Сьогодні, 12:31
У Луцьку відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez.
З 14 по 16 грудня у Луцьку відбудеться XVIII міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez, в рамках якого до нашого міста завітають музиканти з США, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Франції, України та Польщі.
Насолодитися виконанням композицій можна буде у Волинському академічному театрі ляльок.
"Jazz Bez" – це транскордонний джазовий марафон, який поєднує десятки міст, сотні музикантів з цілого світу, тисячі меломанів, безліч кілометрів та ще більше відтінків джазу у єдине свято музики і свободи", - запевнили організатори.
Організатор - Луцький джаз клуб.
А квитки на подію можна придбати на сайті ТУТ.
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З 14 по 16 грудня у Луцьку відбудеться XVIII міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez, в рамках якого до нашого міста завітають музиканти з США, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Франції, України та Польщі.
Насолодитися виконанням композицій можна буде у Волинському академічному театрі ляльок.
"Jazz Bez" – це транскордонний джазовий марафон, який поєднує десятки міст, сотні музикантів з цілого світу, тисячі меломанів, безліч кілометрів та ще більше відтінків джазу у єдине свято музики і свободи", - запевнили організатори.
Організатор - Луцький джаз клуб.
А квитки на подію можна придбати на сайті ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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