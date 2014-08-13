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На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти зі всього світу

На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти зі всього світу
У Луцьку відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez.

З 14 по 16 грудня у Луцьку відбудеться XVIII міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez, в рамках якого до нашого міста завітають музиканти з США, Норвегії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Франції, України та Польщі.

Насолодитися виконанням композицій можна буде у Волинському академічному театрі ляльок.

"Jazz Bez" – це транскордонний джазовий марафон, який поєднує десятки міст, сотні музикантів з цілого світу, тисячі меломанів, безліч кілометрів та ще більше відтінків джазу у єдине свято музики і свободи", - запевнили організатори.

Організатор - Луцький джаз клуб.

А квитки на подію можна придбати на сайті ТУТ.

На джазовий фестиваль до Луцька з'їдуться музиканти зі всього світу

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Теги: музика, розваги, відпочинок
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