Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО





Близько 3-ї години ночі 16 листопада на 15-му мікрорайоні в магазині “Віра” спрацювала сигналізація в магазині, - пише



Виявилося, що в цьому і сусідньому магазині “Легенда” зламали ролети. Також поламали двері.



Крім того, злочинці розбили банкомат, який знаходиться на території магазину “Віра”.



Відомо також, що на 5-му мікрорайоні знову розтрощили вікна та двері аптеки. Невідомі кинули цеглу, яка залишилася за решіткою вікон. Такий же інцидент в цій аптеці був вночі 3-го жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі у Нововолинську невідомі спробували пробратися в два магазини, розтрощили вікна аптеки та банкомат.Близько 3-ї години ночі 16 листопада на 15-му мікрорайоні в магазині “Віра” спрацювала сигналізація в магазині, - пише Буг Виявилося, що в цьому і сусідньому магазині “Легенда” зламали ролети. Також поламали двері.Крім того, злочинці розбили банкомат, який знаходиться на території магазину “Віра”.Відомо також, що на 5-му мікрорайоні знову розтрощили вікна та двері аптеки. Невідомі кинули цеглу, яка залишилася за решіткою вікон. Такий же інцидент в цій аптеці був вночі 3-го жовтня.

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