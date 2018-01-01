вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО

Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО
Вночі у Нововолинську невідомі спробували пробратися в два магазини, розтрощили вікна аптеки та банкомат.

Близько 3-ї години ночі 16 листопада на 15-му мікрорайоні в магазині “Віра” спрацювала сигналізація в магазині, - пише Буг.

Виявилося, що в цьому і сусідньому магазині “Легенда” зламали ролети. Також поламали двері.

Крім того, злочинці розбили банкомат, який знаходиться на території магазину “Віра”.

Відомо також, що на 5-му мікрорайоні знову розтрощили вікна та двері аптеки. Невідомі кинули цеглу, яка залишилася за решіткою вікон. Такий же інцидент в цій аптеці був вночі 3-го жовтня.

Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО
Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО
Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО
Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО
Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, скандал, дебошир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мега пропозиція від ДРЦ «Figli Migli»*
Сьогодні, 13:21
Савченко нагородив топових працівників сільського господарства Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Розвалили банкомат і потрощили вікна: у волинському місті – нічний погром. ФОТО
Сьогодні, 12:57
Мед, шпинат і ковбаса: у центрі Луцька – сільський ярмарок. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Хто дасть більше, той і переміг: у Луцьку — нові правила встановлення кіосків
Сьогодні, 12:44
Схожі новини
Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею
05 жовтень, 13:10
Розтрощив магазин і авто екс-дружини: за волинянина-дебошира взялися правоохоронці Розтрощив магазин і авто екс-дружини: за волинянина-дебошира взялися правоохоронці
25 вересень, 17:53
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
14 вересень, 11:35
У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО
16 жовтень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
Сьогодні, 14:09
 0
На Волині біля двох церков з'являться сад і парк
Сьогодні, 13:46
 0
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
Сьогодні, 13:31
 0
Мега пропозиція від ДРЦ «Figli Migli»*
Сьогодні, 13:21
 0
Савченко нагородив топових працівників сільського господарства Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8