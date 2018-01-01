Савченко нагородив топових працівників сільського господарства Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:13
На Волині – масштабне святкування Дня працівників сільського господарства.
Виставкою потужної сільськогосподарської техніки та продуктів волинського виробництва розпочали святкування Дня працівників сільського господарства на Театральному майдані у Луцьку, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
Ярмарок-продаж проходить сьогодні, 16 листопада.
Чого тільки немає сьогодні на головній площі Луцька – свиняча голова, сири, хліби, ковбаси, мед, овочі та фрукти, настоянки, і, навіть, пиво.
Дегустував волинські смаколики і голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко. Окрім того, виробники, які приїхали з різних куточків регіону, залюбки частують своїми делікатесами усіх охочих задарма.
Також для волинських аграріїв влаштували святковий концерт, який проходить у драматеатрі.
— Хочу щиро побажати вам сонця у душі, сонця на землі та сонця у ваших сім`ях. І задоволення вам від результативного, плодючого життя, - привітав представників галузі Савченко.
Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Романа Цизя - головного агронома товариства «П’ятидні» Володимир-Волинського району.
За вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України Людмилу Козак - оператора машинного доїння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Романів» Луцького району. Оголошено подяку Прем’єр-Міністра України Володимиру Харчуку – директору Волинського обласного державного центру експертизи сортів рослин.
Окрім того, представники галузі отримали подяки та грамоти від голови облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Виставкою потужної сільськогосподарської техніки та продуктів волинського виробництва розпочали святкування Дня працівників сільського господарства на Театральному майдані у Луцьку, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
Ярмарок-продаж проходить сьогодні, 16 листопада.
Чого тільки немає сьогодні на головній площі Луцька – свиняча голова, сири, хліби, ковбаси, мед, овочі та фрукти, настоянки, і, навіть, пиво.
Дегустував волинські смаколики і голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко. Окрім того, виробники, які приїхали з різних куточків регіону, залюбки частують своїми делікатесами усіх охочих задарма.
Також для волинських аграріїв влаштували святковий концерт, який проходить у драматеатрі.
— Хочу щиро побажати вам сонця у душі, сонця на землі та сонця у ваших сім`ях. І задоволення вам від результативного, плодючого життя, - привітав представників галузі Савченко.
Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Романа Цизя - головного агронома товариства «П’ятидні» Володимир-Волинського району.
За вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України Людмилу Козак - оператора машинного доїння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Романів» Луцького району. Оголошено подяку Прем’єр-Міністра України Володимиру Харчуку – директору Волинського обласного державного центру експертизи сортів рослин.
Окрім того, представники галузі отримали подяки та грамоти від голови облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
Сьогодні, 13:31
Мега пропозиція від ДРЦ «Figli Migli»*
Сьогодні, 13:21
Савченко нагородив топових працівників сільського господарства Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Мед, шпинат і ковбаса: у центрі Луцька – сільський ярмарок. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Медіа