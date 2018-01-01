Савченко нагородив топових працівників сільського господарства Волині. ФОТО

На Волині – масштабне святкування Дня працівників сільського господарства.Виставкою потужної сільськогосподарської техніки та продуктів волинського виробництва розпочали святкування Дня працівників сільського господарства на Театральному майдані у Луцьку, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДАЯрмарок-продаж проходить сьогодні, 16 листопада.Чого тільки немає сьогодні на головній площі Луцька – свиняча голова, сири, хліби, ковбаси, мед, овочі та фрукти, настоянки, і, навіть, пиво.Дегустував волинські смаколики і голова обласної державної адміністрації. Окрім того, виробники, які приїхали з різних куточків регіону, залюбки частують своїми делікатесами усіх охочих задарма.Також для волинських аграріїв влаштували святковий концерт, який проходить у драматеатрі.— Хочу щиро побажати вам сонця у душі, сонця на землі та сонця у ваших сім`ях. І задоволення вам від результативного, плодючого життя, - привітав представників галузі Савченко.Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня- головного агронома товариства «П’ятидні» Володимир-Волинського району.За вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України- оператора машинного доїння сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Романів» Луцького району. Оголошено подяку Прем’єр-Міністра України– директору Волинського обласного державного центру експертизи сортів рослин.Окрім того, представники галузі отримали подяки та грамоти від голови облдержадміністрації.