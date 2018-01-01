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Мега пропозиція від ДРЦ «Figli Migli»*

Мега пропозиція від ДРЦ «Figli Migli»*
У ДРЦ «Figli Migli» діє мега пропозиція!

можна розважатися на батуті, у лабіринті та у новому, першому в Україні, віртуальному центрі «Світ майбутнього», а також поласувати смачним набором «ФігліМіглі» у який входить бургер, картопля фрі, сік та у подарунок іграшка!

Безлімітні ігри + набір «ФігліМіглі» всього 199 гривень.

Ми гарантуємо, що Ваша дитина отримає максимум приємних емоцій у ТРЦ «ПортCity»! Чекаємо на Вас!

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Теги: Порт сіті
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