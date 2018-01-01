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День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин

День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
У Луцькому НТУ презентували виставку картин до Дня студента.

15 листопада, у стінах Луцького національного технічного університету презентували виставку творчих робіт студентів 2, 3 та 4-го курсів кафедри дизайну з навчальних предметів «Живопис», «Живопис натюрморту», «Живопис портрету людини», - повідомили у прес-службі вишу.

Зокрема, захід приурочений до Дня студента, що в Україні відзначають 17 листопада.

Зокрема, організували виставку викладачі факультету будівництва та дизайну Луцького НТУ Юлія Бондарчук та Руслан Чугай. На її відкриття прибули декан та заступник декана факультету будівництва та дизайну Луцького НТУ Олександр Бондарський і Ольга Приступа, завідувач кафедри дизайну Луцького НТУ Оксана Пасічник, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Луцького НТУ Лариса Савош та почесний гість заходу - професор кафедри технології механіки Політехнічного Інституту Браганси Луіс Рібейро.

«Виставка присвячується Дню студента. Ми презентуємо напрацьовані роботи студентів 2, 3 та 4-го курсів. Ці картини виконані у різних техніках, зокрема акрилом, маслом та гуашшю. Єдиної тематики немає», - розповіла організатор заходу, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри дизайну Юлія Бондарчук. «Таким чином ми хочемо поділитися нашими творчими досягненнями, натхненням та настроєм з колегами та студентами!» - додала заступник декана ФБД Ольга Приступа.

День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин

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Теги: ЛНТУ, освіта, свято
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