На Волині біля двох церков з'являться сад і парк

На Волині біля двох храмів облаштують сад і парк.Їх заклали в селищі Люблинець Ковельського районного деканату та с. Скірче Горохівського. Роботі передувала молитва з проханням про благословіння, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Фруктовий сад поблизу люблинецької церкви Великомученика і цілителя Пантелеймона заклали за сприяння Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Як повідомив настоятель громади протоієрей, його директорвиділила парафії 30 саджанців фруктових дерев.До роботи спочатку взялись учні 9-А класу місцевої ЗОШ І–ІІІ ступенів разом з учителем Т. Ковальчук, згодом долучились інші парафіяни, панотець. Душпастир поблагословив цей почин молитвою."Волинський обласний еколого-натуралістичний центр більше року співпрацює з територіальними громадами. Одним з його завдань є залучення школярів до різних природоохоронних акцій. Заступник голови ОТГ Юрій Поліщук домовився про виділення місця для саду саме біля церкви. Було розчищено територію, довезено землю", - йдеться у повідомленні.У Скірчі заснували парк неподалік церкви та викарбуваного на камені образа св. Миколая – із понад 60 берізок і 40 туй. Добру справу благословив настоятель парафії Святителя Миколая Чудотворця протоієрей. Залучили до неї селян місцевим лісничим. Сприяли акції голова сільради, депутати і члени виконкому.Душпастир розповів, що закладаючи цей парк, йому хотілося підняти рівень села. У довоєнний час тут стояв храм, був парк – то був сільський культурний центр. Тож він має відроджуватись.