На Волині біля двох церков з'являться сад і парк
Сьогодні, 13:46
На Волині біля двох храмів облаштують сад і парк.
Їх заклали в селищі Люблинець Ковельського районного деканату та с. Скірче Горохівського. Роботі передувала молитва з проханням про благословіння, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Фруктовий сад поблизу люблинецької церкви Великомученика і цілителя Пантелеймона заклали за сприяння Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Як повідомив настоятель громади протоієрей Матвій Олійник, його директор Валентина Остапчук виділила парафії 30 саджанців фруктових дерев.
До роботи спочатку взялись учні 9-А класу місцевої ЗОШ І–ІІІ ступенів разом з учителем Т. Ковальчук, згодом долучились інші парафіяни, панотець. Душпастир поблагословив цей почин молитвою.
"Волинський обласний еколого-натуралістичний центр більше року співпрацює з територіальними громадами. Одним з його завдань є залучення школярів до різних природоохоронних акцій. Заступник голови ОТГ Юрій Поліщук домовився про виділення місця для саду саме біля церкви. Було розчищено територію, довезено землю", - йдеться у повідомленні.
У Скірчі заснували парк неподалік церкви та викарбуваного на камені образа св. Миколая – із понад 60 берізок і 40 туй. Добру справу благословив настоятель парафії Святителя Миколая Чудотворця протоієрей Павло Борунов. Залучили до неї селян місцевим лісничим Іваном Гергелем. Сприяли акції голова сільради Світлана Федонюк, депутати і члени виконкому.
Душпастир розповів, що закладаючи цей парк, йому хотілося підняти рівень села. У довоєнний час тут стояв храм, був парк – то був сільський культурний центр. Тож він має відроджуватись.
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Їх заклали в селищі Люблинець Ковельського районного деканату та с. Скірче Горохівського. Роботі передувала молитва з проханням про благословіння, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Фруктовий сад поблизу люблинецької церкви Великомученика і цілителя Пантелеймона заклали за сприяння Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Як повідомив настоятель громади протоієрей Матвій Олійник, його директор Валентина Остапчук виділила парафії 30 саджанців фруктових дерев.
До роботи спочатку взялись учні 9-А класу місцевої ЗОШ І–ІІІ ступенів разом з учителем Т. Ковальчук, згодом долучились інші парафіяни, панотець. Душпастир поблагословив цей почин молитвою.
"Волинський обласний еколого-натуралістичний центр більше року співпрацює з територіальними громадами. Одним з його завдань є залучення школярів до різних природоохоронних акцій. Заступник голови ОТГ Юрій Поліщук домовився про виділення місця для саду саме біля церкви. Було розчищено територію, довезено землю", - йдеться у повідомленні.
У Скірчі заснували парк неподалік церкви та викарбуваного на камені образа св. Миколая – із понад 60 берізок і 40 туй. Добру справу благословив настоятель парафії Святителя Миколая Чудотворця протоієрей Павло Борунов. Залучили до неї селян місцевим лісничим Іваном Гергелем. Сприяли акції голова сільради Світлана Федонюк, депутати і члени виконкому.
Душпастир розповів, що закладаючи цей парк, йому хотілося підняти рівень села. У довоєнний час тут стояв храм, був парк – то був сільський культурний центр. Тож він має відроджуватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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