вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині біля двох церков з'являться сад і парк

На Волині біля двох церков з'являться сад і парк
На Волині біля двох храмів облаштують сад і парк.

Їх заклали в селищі Люблинець Ковельського районного деканату та с. Скірче Горохівського. Роботі передувала молитва з проханням про благословіння, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Фруктовий сад поблизу люблинецької церкви Великомученика і цілителя Пантелеймона заклали за сприяння Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Як повідомив настоятель громади протоієрей Матвій Олійник, його директор Валентина Остапчук виділила парафії 30 саджанців фруктових дерев.

До роботи спочатку взялись учні 9-А класу місцевої ЗОШ І–ІІІ ступенів разом з учителем Т. Ковальчук, згодом долучились інші парафіяни, панотець. Душпастир поблагословив цей почин молитвою.

"Волинський обласний еколого-натуралістичний центр більше року співпрацює з територіальними громадами. Одним з його завдань є залучення школярів до різних природоохоронних акцій. Заступник голови ОТГ Юрій Поліщук домовився про виділення місця для саду саме біля церкви. Було розчищено територію, довезено землю", - йдеться у повідомленні.

У Скірчі заснували парк неподалік церкви та викарбуваного на камені образа св. Миколая – із понад 60 берізок і 40 туй. Добру справу благословив настоятель парафії Святителя Миколая Чудотворця протоієрей Павло Борунов. Залучили до неї селян місцевим лісничим Іваном Гергелем. Сприяли акції голова сільради Світлана Федонюк, депутати і члени виконкому.

Душпастир розповів, що закладаючи цей парк, йому хотілося підняти рівень села. У довоєнний час тут стояв храм, був парк – то був сільський культурний центр. Тож він має відроджуватись.
На Волині біля двох церков з'являться сад і парк
На Волині біля двох церков з'являться сад і парк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, парк, сад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
Сьогодні, 14:09
На Волині біля двох церков з'являться сад і парк
Сьогодні, 13:46
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
Сьогодні, 13:31
Мега пропозиція від ДРЦ «Figli Migli»*
Сьогодні, 13:21
Савченко нагородив топових працівників сільського господарства Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
На Волині освятять новий храм На Волині освятять новий храм
15 листопад, 19:38
У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО У селі на Волині помолилися перед мощами трьох святих. ФОТО
15 листопад, 19:22
Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО Передану Вселенському патріархату церкву в Києві закидали «коктейлями Молотова». ФОТО
15 листопад, 10:54
Дива трапляються: Михаїл та медики врятували старенького переселенця від сліпоти Дива трапляються: Михаїл та медики врятували старенького переселенця від сліпоти
14 листопад, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
Сьогодні, 14:09
 0
На Волині біля двох церков з'являться сад і парк
Сьогодні, 13:46
 0
День студента по-інтелігентному: у луцькому політесі влаштували святкову виставку картин
Сьогодні, 13:31
 0
Мега пропозиція від ДРЦ «Figli Migli»*
Сьогодні, 13:21
 0
Савченко нагородив топових працівників сільського господарства Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8