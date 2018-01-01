Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 14:17
15 листопада жительці села Озерце Волинської області Марії Федорчук виповнилось 100 років.
Про це повідомили на сайті Ківерцівської РДА.
Заступник директора районного Будинку культури ім. Михайла Ковальова Микола Скубій разом з народним аматорським вокальним тріо "Журавлина" (керівник: Лілія Шульська) привітали ювілярку.
«"Многії літа", вітання від артистів, рідних та представників ОТГ, солодощі, державна допомога з нагоди 100-літнього ювілею стали для старенької чудовим дарунком в день свята», – повідомили на сайті РДА.
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Про це повідомили на сайті Ківерцівської РДА.
Заступник директора районного Будинку культури ім. Михайла Ковальова Микола Скубій разом з народним аматорським вокальним тріо "Журавлина" (керівник: Лілія Шульська) привітали ювілярку.
«"Многії літа", вітання від артистів, рідних та представників ОТГ, солодощі, державна допомога з нагоди 100-літнього ювілею стали для старенької чудовим дарунком в день свята», – повідомили на сайті РДА.
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