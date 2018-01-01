вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
15 листопада жительці села Озерце Волинської області Марії Федорчук виповнилось 100 років.

Про це повідомили на сайті Ківерцівської РДА.

Заступник директора районного Будинку культури ім. Михайла Ковальова Микола Скубій разом з народним аматорським вокальним тріо "Журавлина" (керівник: Лілія Шульська) привітали ювілярку.

«"Многії літа", вітання від артистів, рідних та представників ОТГ, солодощі, державна допомога з нагоди 100-літнього ювілею стали для старенької чудовим дарунком в день свята», – повідомили на сайті РДА.
Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ювілей, волинянка, Озерце
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
У волинському селі відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 14:53
У Києві провалилася частина мосту. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 14:17
У Ковелі закінчується акційна пропозиція на однокімнатні квартири від «Інвестора»*
Сьогодні, 14:09
На Волині біля двох церков з'являться сад і парк
Сьогодні, 13:46
Схожі новини
Волинському народному хору – 40 років. ФОТО Волинському народному хору – 40 років. ФОТО
09 листопад, 09:53
Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених Волинянка зайняла перше місце на кваліфікації Ігор Нескорених
25 жовтень, 09:22
У Луцьку пара відсвяткувала сапфірове весілля. ФОТО У Луцьку пара відсвяткувала сапфірове весілля. ФОТО
22 жовтень, 10:58
16-річній студентці, яку збили на Волині, погіршало: просять допомогти 16-річній студентці, яку збили на Волині, погіршало: просять допомогти
04 жовтень, 06:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Криваве самогубство: на Волині чоловік порізав собі вени
Сьогодні, 15:29
 0
У луцьких маршрутках хочуть порахувати пасажирів
Сьогодні, 15:21
 0
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Сьогодні, 15:15
 0
У волинській школі через відсутність кухаря не працює їдальня
Сьогодні, 15:10
 0
У волинському селі відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8