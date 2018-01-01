Волинянка відсвяткувала 100-річний ювілей. ФОТО

Марії Федорчук виповнилось 100 років.



Про це повідомили на сайті



Заступник директора районного Будинку культури ім. Михайла Ковальова Микола Скубій разом з народним аматорським вокальним тріо "Журавлина" (керівник: Лілія Шульська) привітали ювілярку.



«"Многії літа", вітання від артистів, рідних та представників ОТГ, солодощі, державна допомога з нагоди 100-літнього ювілею стали для старенької чудовим дарунком в день свята», – повідомили на сайті РДА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 листопада жительці села Озерце Волинської областівиповнилось 100 років.Про це повідомили на сайті Ківерцівської РДА Заступник директора районного Будинку культури ім. Михайла Ковальоваразом з народним аматорським вокальним тріо "Журавлина" (керівник:) привітали ювілярку.«"Многії літа", вітання від артистів, рідних та представників ОТГ, солодощі, державна допомога з нагоди 100-літнього ювілею стали для старенької чудовим дарунком в день свята», – повідомили на сайті РДА.

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