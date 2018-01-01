У Києві провалилася частина мосту. ФОТО





Про це повідомляє Інформатор, – передає



За словами комунальників, плиту, що лопнула, і яму на тротуарі виявили ще близько 8 години ранку. Однак лагодити міст почали тільки в полудень.



Як пише видання, провал зайняв майже всю ширину тротуару. На місці ями співробітники дорожньої служби взялися класти нову плиту.



Рух мостом у першій смузі обмежили, проте комунальники стверджують, що це на кілька годин, а до вечора проїзд відновлять.



Також, на їхню думку, таку деформацію могла викликати важка техніка, наприклад, снігоприбиральна машина, яка ймовірно заїхала на тротуар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 листопада в Києві біля метро "Дарниця" на вулиці Будівельників провалився міст над Броварським проспектом.Про це повідомляє Інформатор, – передає ТСН За словами комунальників, плиту, що лопнула, і яму на тротуарі виявили ще близько 8 години ранку. Однак лагодити міст почали тільки в полудень.Як пише видання, провал зайняв майже всю ширину тротуару. На місці ями співробітники дорожньої служби взялися класти нову плиту.Рух мостом у першій смузі обмежили, проте комунальники стверджують, що це на кілька годин, а до вечора проїзд відновлять.Також, на їхню думку, таку деформацію могла викликати важка техніка, наприклад, снігоприбиральна машина, яка ймовірно заїхала на тротуар.

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