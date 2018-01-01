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У Києві провалилася частина мосту. ФОТО

У Києві провалилася частина мосту. ФОТО
16 листопада в Києві біля метро "Дарниця" на вулиці Будівельників провалився міст над Броварським проспектом.

Про це повідомляє Інформатор, – передає ТСН.

За словами комунальників, плиту, що лопнула, і яму на тротуарі виявили ще близько 8 години ранку. Однак лагодити міст почали тільки в полудень.

Як пише видання, провал зайняв майже всю ширину тротуару. На місці ями співробітники дорожньої служби взялися класти нову плиту.

Рух мостом у першій смузі обмежили, проте комунальники стверджують, що це на кілька годин, а до вечора проїзд відновлять.

Також, на їхню думку, таку деформацію могла викликати важка техніка, наприклад, снігоприбиральна машина, яка ймовірно заїхала на тротуар.
У Києві провалилася частина мосту. ФОТО
У Києві провалилася частина мосту. ФОТО
У Києві провалилася частина мосту. ФОТО

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Теги: Київ, ремонт, дорога
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