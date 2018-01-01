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У волинському селі відремонтували дорогу. ФОТО

У волинському селі відремонтували дорогу. ФОТО
У селі Піщане Камінь-Каширського району оновили дорогу, яка не бачила ремонту 40 років.

Про це пише Полісся.

Минуло близько 40 років, як проклали асфальт на центральній вулиці села Піщане. За цей час вона, звичайно, зносилася. Адже за всі роки тут не проводилося жодного ремонту. Вибоїни утворилися такі глибокі і широкі, що в окремих місцях було зовсім непросто їх долати.

Але цьогоріч дорога дочекалася оновлення. Служба автомобільних доріг включила її до переліку тих, які потрібно відремонтувати. І ось на початку листопада тут розпочалися роботи.

За кілька днів частина вулиці, де була найгірша ситуація, стала найкращою.

«Цю дорогу потрібно було давно ремонтувати. Але ми не бралися до цього, бо, по-перше, вона, як дорога загального користування місцевого значення, знаходиться у підпорядкуванні служби автомобільних доріг. А по-друге, сільський бюджет не осилив би її ремонту.

Тож я особисто звернувся до губернатора з проханням посприяти у ремонті шляху. Я гарантував, що сільська рада виділить на це зі свого бюджету 200 тисяч гривень. Олександр Савченко пообіцяв, що служба автомобільних доріг спрямує на ремонт дороги у Піщаному 500 тисяч гривень. Тож на частині шляху – 180 метрів — де стан покриття був найгірший, таки провели капітальний ремонт», — розповідає сільський голова Ростислав Смаль.

Зрештою, за його словами, у Піщаному сільським дорогам завжди приділяють увагу.

«Не погрейдерувати, а зробити», — наголосив сільський голова.
У волинському селі відремонтували дорогу. ФОТО

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Теги: ремонт, Піщане, село, Волинь, дорога
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