У волинській школі через відсутність кухаря не працює їдальня





Про це повідомили на Facebook-сторінці Шацької райради.



Зазначають, що їдальня не працює, тому що немає кухаря.



У школі працює буфет, однак у ньому немає гарячих напоїв. Директор школи зауважив, що на разі шукають кваліфікованого кухаря, який зголосився б працювати в школі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школі села Грабово Шацького району не працює їдальня.Про це повідомили на Facebook-сторінці Шацької райради.Зазначають, що їдальня не працює, тому що немає кухаря.У школі працює буфет, однак у ньому немає гарячих напоїв. Директор школи зауважив, що на разі шукають кваліфікованого кухаря, який зголосився б працювати в школі.

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