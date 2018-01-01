У волинській школі через відсутність кухаря не працює їдальня
Сьогодні, 15:10
У школі села Грабово Шацького району не працює їдальня.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Шацької райради.
Зазначають, що їдальня не працює, тому що немає кухаря.
У школі працює буфет, однак у ньому немає гарячих напоїв. Директор школи зауважив, що на разі шукають кваліфікованого кухаря, який зголосився б працювати в школі.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Шацької райради.
Зазначають, що їдальня не працює, тому що немає кухаря.
У школі працює буфет, однак у ньому немає гарячих напоїв. Директор школи зауважив, що на разі шукають кваліфікованого кухаря, який зголосився б працювати в школі.
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