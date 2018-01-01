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У волинській школі через відсутність кухаря не працює їдальня

У волинській школі через відсутність кухаря не працює їдальня
У школі села Грабово Шацького району не працює їдальня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Шацької райради.

Зазначають, що їдальня не працює, тому що немає кухаря.

У школі працює буфет, однак у ньому немає гарячих напоїв. Директор школи зауважив, що на разі шукають кваліфікованого кухаря, який зголосився б працювати в школі.

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Теги: Волинь, Грабово, школа, їдальня
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