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Криваве самогубство: на Волині чоловік порізав собі вени

Криваве самогубство: на Волині чоловік порізав собі вени
У Ковелі на дачному масиві «Білий налив» волинянин вкоротив собі вени.

Про це пише Район.Ковель.

За даними правоохоронців, «виявлено труп з ознаками самогубства шляхом пошкодження гострим предметом кровоносних судин».

Біля трупа поліцейські знайшли ніж, який був у крові. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Ковельський міськрайонний суд призначив судово-медичну експертизу, щоб розібратися у даному інциденті.

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Теги: Ковель, самогубство, ніж, смерть
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