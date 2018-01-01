Криваве самогубство: на Волині чоловік порізав собі вени
Сьогодні, 15:29
У Ковелі на дачному масиві «Білий налив» волинянин вкоротив собі вени.
Про це пише Район.Ковель.
За даними правоохоронців, «виявлено труп з ознаками самогубства шляхом пошкодження гострим предметом кровоносних судин».
Біля трупа поліцейські знайшли ніж, який був у крові. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Ковельський міськрайонний суд призначив судово-медичну експертизу, щоб розібратися у даному інциденті.
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Про це пише Район.Ковель.
За даними правоохоронців, «виявлено труп з ознаками самогубства шляхом пошкодження гострим предметом кровоносних судин».
Біля трупа поліцейські знайшли ніж, який був у крові. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Ковельський міськрайонний суд призначив судово-медичну експертизу, щоб розібратися у даному інциденті.
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