Що відбудеться у «Промені» до Дня студента*

17 листопада о 21:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі розважального центру «Промінь» розпочнеться вечірка «Grand Student’s Day».Тут гостей розважатимуть музикою Dj Baks та ведучі Mc Roma Martin з Mc Roma Twin.Окрім запальної музики, розважальної програми від ведучих з конкурсами та подарунками, заклади Grand Central пропонують смачну їжу та напої. Кав’ярня Ring Coffee зробить спеціальну пропозицію – пунш всього за 25 грн. А Ring Café вгощатиме на барній стійці шотами «на халяву».Найочікуванішою подією вечора стане розіграш стипендії у 5000 грн від Променя. Розіграш триває вже з 1 листопада. Ще можна встигнути взяти участь. Для цього потрібно кинути чек з будь-якого закладу Променя у скриньку підписавши на звороті свої дані.Скриньки знаходяться:- у адміністратора комплексу (1-й поверх);- на касі кінотеатру Multiplex (1-й поверх);- на барі кінотеатру Multiplex (1-й поверх);- на стійці дитячого кафе «Чорничне» (2-й поверх);- на стійці George’s Club боулінгу (3-й поверх);- на стійці George’s Club більярду (3-й поверх);- на барній стійці Grand Central (4-й поверх).Обов’язковою умовою є: бути студентом, мати студентський квиток та бути присутнім на самому розіграші 17 листопада у Grand Central.