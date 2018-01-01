Що відбудеться у «Промені» до Дня студента*
Сьогодні, 20:26
17 листопада о 21:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі розважального центру «Промінь» розпочнеться вечірка «Grand Student’s Day».
Тут гостей розважатимуть музикою Dj Baks та ведучі Mc Roma Martin з Mc Roma Twin.
Окрім запальної музики, розважальної програми від ведучих з конкурсами та подарунками, заклади Grand Central пропонують смачну їжу та напої. Кав’ярня Ring Coffee зробить спеціальну пропозицію – пунш всього за 25 грн. А Ring Café вгощатиме на барній стійці шотами «на халяву».
Найочікуванішою подією вечора стане розіграш стипендії у 5000 грн від Променя. Розіграш триває вже з 1 листопада. Ще можна встигнути взяти участь. Для цього потрібно кинути чек з будь-якого закладу Променя у скриньку підписавши на звороті свої дані.
Скриньки знаходяться:
- у адміністратора комплексу (1-й поверх);
- на касі кінотеатру Multiplex (1-й поверх);
- на барі кінотеатру Multiplex (1-й поверх);
- на стійці дитячого кафе «Чорничне» (2-й поверх);
- на стійці George’s Club боулінгу (3-й поверх);
- на стійці George’s Club більярду (3-й поверх);
- на барній стійці Grand Central (4-й поверх).
Обов’язковою умовою є: бути студентом, мати студентський квиток та бути присутнім на самому розіграші 17 листопада у Grand Central.
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Тут гостей розважатимуть музикою Dj Baks та ведучі Mc Roma Martin з Mc Roma Twin.
Окрім запальної музики, розважальної програми від ведучих з конкурсами та подарунками, заклади Grand Central пропонують смачну їжу та напої. Кав’ярня Ring Coffee зробить спеціальну пропозицію – пунш всього за 25 грн. А Ring Café вгощатиме на барній стійці шотами «на халяву».
Найочікуванішою подією вечора стане розіграш стипендії у 5000 грн від Променя. Розіграш триває вже з 1 листопада. Ще можна встигнути взяти участь. Для цього потрібно кинути чек з будь-якого закладу Променя у скриньку підписавши на звороті свої дані.
Скриньки знаходяться:
- у адміністратора комплексу (1-й поверх);
- на касі кінотеатру Multiplex (1-й поверх);
- на барі кінотеатру Multiplex (1-й поверх);
- на стійці дитячого кафе «Чорничне» (2-й поверх);
- на стійці George’s Club боулінгу (3-й поверх);
- на стійці George’s Club більярду (3-й поверх);
- на барній стійці Grand Central (4-й поверх).
Обов’язковою умовою є: бути студентом, мати студентський квиток та бути присутнім на самому розіграші 17 листопада у Grand Central.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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