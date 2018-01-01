Ранні пташечки: щороку на Волині виходжують майже півтисячі передчасно народжених дітей

У День передчасно народжених дітей Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання оприлюднило статистику врятованих маленьких життів.Передчасно народжені діти становлять значну частину пацієнтів Неонатального центру та відділення анестезіології для новонароджених та недоношених дітей ВОДТМО, - повідомили медики.В центрі щороку виходжується 400-450 малюків, що з’явились в пологових стаціонарах області на світ раніше очікуваного терміну; з них до 100 дітей мають масу тіла менше 1500 грам, а пацієнтів з екстремальною масою при народженні, яка не перевищує 1000 грам – до 20.На сьогодні в неонатальному центрі перебувають 24 передчасно народжені дитини, з них 7 малюків, які потребують інтенсивного лікування - у відділенні анестезіології для новонароджених та недоношених дітей, 6 з них отримують штучну вентиляцію легень, 4 – потребують парентерального (грец. para — поза, грец. enteron — кишечник) — спосіб введення лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, при якому лікарський препарат потрапляє в організм людини, оминаючи шлунково-кишковий тракт харчування, один малюк прооперований з приводу важкої патології головного мозку.Найменший пацієнт відділення має масу тіла 960 г."Передчасно народжені діти потребують особливих підходів виходжування, лікування, інтенсивних втручань, оскільки вони не є зменшеною копією дитини, народженої вчасно. Незрілість всіх органів та систем часто не може забезпечити життєві функції без особливих заходів інтенсивного втручання, а в подальшому - складних методик реабілітації", - повідомили медики.За їхніми словами, сучасні технології надання допомоги передчасно народженим дітям, які застосовуються у закладі, дають шанс навіть діткам з екстремально малою вагою тіла не тільки вижити, а й мати мінімальну неповносправність, і навіть бути здоровими."Досягати гарних результатів у виходжуванні передчасно народжених дітей допомагає спільна праця медичних працівників та батьків на всіх етапах надання допомоги під час перебування в нашому закладі, з обов’язковим продовженням реабілітації після виписки додому.Для батьків немає кращого дня, ніж той, коли вони вперше побачили своє дитя, навіть якщо дитина народилася раніше визначеного терміну та має проблеми, з цим пов’язані. Спільні з лікарями та медичними сестрами зусилля перемагають всі ці проблеми та дають малюкам надію на повноцінне життя", - йдеться у повідомленні.