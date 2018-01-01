На Волині судитимуть власника незаконної заправки

На Волині судитимуть власника нелегальної АЗС.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення підприємцем правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, яке створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.Суб'єкт господарювання у травні цього року без дозволу органів державного нагляду за охороною праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки встановив автозаправочний блок-пункт на території Маневицького району та розпочав здійснювати роздрібну торгівлю дизельним паливом.При цьому підприємець не забезпечив належних та безпечних умов праці, що створило загрозу життю людей та настання інших тяжких наслідків.Ці порушення були виявлені під час проведення наприкінці жовтня 2018 року на нелегальній АЗС обшуку за участю головного державного інспектора Управління Держпраці у Волинській області.Нині підприємця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і обере йому міру покарання.