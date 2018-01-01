вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитимуть власника незаконної заправки

На Волині судитимуть власника незаконної заправки
На Волині судитимуть власника нелегальної АЗС.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення підприємцем правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, яке створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Суб'єкт господарювання у травні цього року без дозволу органів державного нагляду за охороною праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки встановив автозаправочний блок-пункт на території Маневицького району та розпочав здійснювати роздрібну торгівлю дизельним паливом.

При цьому підприємець не забезпечив належних та безпечних умов праці, що створило загрозу життю людей та настання інших тяжких наслідків.

Ці порушення були виявлені під час проведення наприкінці жовтня 2018 року на нелегальній АЗС обшуку за участю головного державного інспектора Управління Держпраці у Волинській області.

Нині підприємця обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і обере йому міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Маневичі, АЗС, заправка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Як у Луцьку фестивалили двійнята та близнята. ФОТО
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка Громадська
спілка
 вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
Що відбудеться у «Промені» до Дня студента*
Сьогодні, 20:26
«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
Сьогодні, 19:50
На Волині судитимуть власника незаконної заправки
Сьогодні, 19:35
Цьогоріч у Нововолинську інфрекційними хворобами перехворіло 8 тисяч людей
Сьогодні, 19:13
Як у Луцьку відзначать День Гідності та Свободи
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку «накрили» підпільну заправку. ФОТО У Луцьку «накрили» підпільну заправку. ФОТО
Сьогодні, 10:22
На Волині припинили діяльність незаконної заправки. ФОТО На Волині припинили діяльність незаконної заправки. ФОТО
26 жовтень, 18:46
У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО
26 жовтень, 11:35
На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО
11 жовтень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що відбудеться у «Промені» до Дня студента*
Сьогодні, 20:26
 0
«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
Сьогодні, 19:50
 0
На Волині судитимуть власника незаконної заправки
Сьогодні, 19:35
 0
Цьогоріч у Нововолинську інфрекційними хворобами перехворіло 8 тисяч людей
Сьогодні, 19:13
 0
Як у Луцьку відзначать День Гідності та Свободи
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8