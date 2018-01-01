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У Луцьку на вихідних – мороз і снігопад

У Луцьку на вихідних – мороз і снігопад
На вихідних у Луцьку буде холодно, місцями очікуються снігопади.

У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень 0°. У неділю хмарно, але без опадів, -4°...0°, - пише Уніан.

Погода у Львові на суботу: без опадів, вночі -6°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, -4°...+1°.

У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -3°, вдень 0°, пройде сніг.

У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -5°...-1°. У неділю до -5°, можливий дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -4°...+2°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -5°...+1°, хмарно.

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Теги: погода, прогноз
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