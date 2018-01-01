У Луцьку на вихідних – мороз і снігопад
Сьогодні, 16:35
На вихідних у Луцьку буде холодно, місцями очікуються снігопади.
У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень 0°. У неділю хмарно, але без опадів, -4°...0°, - пише Уніан.
Погода у Львові на суботу: без опадів, вночі -6°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, -4°...+1°.
У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -3°, вдень 0°, пройде сніг.
У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -5°...-1°. У неділю до -5°, можливий дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -4°...+2°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -5°...+1°, хмарно.
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У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень 0°. У неділю хмарно, але без опадів, -4°...0°, - пише Уніан.
Погода у Львові на суботу: без опадів, вночі -6°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, -4°...+1°.
У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень +1°, сонячно. У неділю вночі -3°, вдень 0°, пройде сніг.
У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -5°...-1°. У неділю до -5°, можливий дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -3°, вдень +2°. У неділю -4°...+2°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -5°, вдень +2°. У неділю -5°...+1°, хмарно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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