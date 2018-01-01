Волинянам пропонують потурбуватися про фінансове майбутнє дітей*

Кожна мама і тато хочуть забезпечити своїм дітям безтурботне майбутнє. ПриватБанк пропонує депозит «Джуніор» - продукт для фінансової впевненості у завтрашньому дні дітей.Вступаючи в доросле життя, кожна дитина стикається з безліччю проблем і викликів. Про фінансовий стартовий майданчик для дітей можна потурбуватися вже зараз - батьки можуть відкрити у ПриватБанку депозит «Джуніор».По досягненні повноліття накопичена батьками чи близькими сума дозволить розпоряджатися коштами на власний розсуд: витратити їх на навчання, придбання житла, автомобіля чи інші потреби.Вклад відкривається на 12 місяців, а продовжується автоматично на тих же умовах - на аналогічний термін щорічно - без відвідин відділення.Актуальні на сьогодні депозитні ставки: 16,5% річних у гривні, 3% річних у доларах, 1,25% річних у євро. Поповнювати рахунок можна в будь-який момент, є можливість налаштувати регулярні поповнення - щомісяця зазначена сума переказуватиметься з картки, якою користується клієнт, на депозит. Великою перевагою є те, що у кінці кожного терміну вкладу (12 місяців) проценти автоматично додаються до основної суми вкладу (капіталізація). Завдяки цьому заощадження до моменту передачі прав дитини можуть збільшитися в кілька разів.«Депозит відкривається на ім’я дорослого клієнта. Власник вкладу керує ним до моменту передачі права власності дитині. Із досягненням певної дати в майбутньому, коли дитина досягне повноліття, всі права за цим вкладом автоматично перейдуть до неї. Відомості про дитину зазначаються під час оформлення вкладу, у процесі оформлення їй не обов’язково бути присутньою. Також зручно те, що депозит можна відкрити самостійно через Приват24», - пояснила керівник напрямку Заощадження Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуДля відкриття депозиту підтвердження споріднення з дитиною не потрібне, саме тому оформити його можна не тільки на свого сина чи дочку, але й, скажімо, на хрещеника, племінника, онука. Єдина умова - наявність оригіналу свідоцтва про народження та ідентифікаційний код, аби внести дитину до клієнтської бази ПриватБанку.Слідкувати за вкладом чи керувати ним можна за допомогою спеціалізованого додатка для вкладників «Мої вклади» або Інтернет-банкінгу Приват24. За більш детальною інформацією можна звернутись до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.