В Україні заборонили популярний антисептик





Про це інформує прес-служба відомства, - повідомляє



Мова йде про "Біосепт" розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у банках серії 020118. Виробником ліків є Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна.



Заборону встановили 13 листопада через невідповідність показників "Оптична густина" та "Об’єм вмісту упаковки" до реєстраційного посвідчення.



Варто зазначити, що інші серії препарату не заборонені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну з серій антисептику "Біосепт".Про це інформує прес-служба відомства, - повідомляє канал 24 Мова йде про "Біосепт" розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у банках серії 020118. Виробником ліків є Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна.Заборону встановили 13 листопада через невідповідність показників "Оптична густина" та "Об’єм вмісту упаковки" до реєстраційного посвідчення.Варто зазначити, що інші серії препарату не заборонені.

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