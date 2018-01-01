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В Україні заборонили популярний антисептик

В Україні заборонили популярний антисептик
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на одну з серій антисептику "Біосепт".

Про це інформує прес-служба відомства, - повідомляє канал 24.

Мова йде про "Біосепт" розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у банках серії 020118. Виробником ліків є Приватне акціонерне товариство "Біолік", Україна.

Заборону встановили 13 листопада через невідповідність показників "Оптична густина" та "Об’єм вмісту упаковки" до реєстраційного посвідчення.

Варто зазначити, що інші серії препарату не заборонені.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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