«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*





Гостей заходу чекала безкоштовна дегустація вина, тематичну фотозону.



А для найактивніших підготували подарунки: сертифікати на кіно за правильні відповіді на запитання про РЦ «Промінь» та кінотеатр і, власне, фільм.



Чимало лучан прийшли в тематичному одязі, з чарівними паличками, шарфами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кінотеатр Multiplex провів прем’єру фільму «Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда».Гостей заходу чекала безкоштовна дегустація вина, тематичну фотозону.А для найактивніших підготували подарунки: сертифікати на кіно за правильні відповіді на запитання про РЦ «Промінь» та кінотеатр і, власне, фільм.Чимало лучан прийшли в тематичному одязі, з чарівними паличками, шарфами.

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