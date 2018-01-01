«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
Сьогодні, 19:50
Кінотеатр Multiplex провів прем’єру фільму «Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда».
Гостей заходу чекала безкоштовна дегустація вина, тематичну фотозону.
А для найактивніших підготували подарунки: сертифікати на кіно за правильні відповіді на запитання про РЦ «Промінь» та кінотеатр і, власне, фільм.
Чимало лучан прийшли в тематичному одязі, з чарівними паличками, шарфами.
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Гостей заходу чекала безкоштовна дегустація вина, тематичну фотозону.
А для найактивніших підготували подарунки: сертифікати на кіно за правильні відповіді на запитання про РЦ «Промінь» та кінотеатр і, власне, фільм.
Чимало лучан прийшли в тематичному одязі, з чарівними паличками, шарфами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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