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«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*

«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
Кінотеатр Multiplex провів прем’єру фільму «Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда».

Гостей заходу чекала безкоштовна дегустація вина, тематичну фотозону.

А для найактивніших підготували подарунки: сертифікати на кіно за правильні відповіді на запитання про РЦ «Промінь» та кінотеатр і, власне, фільм.

Чимало лучан прийшли в тематичному одязі, з чарівними паличками, шарфами.

«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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