Який луцький депутат подав найбільше пропозицій щодо стратегії розвитку міста до 2030 року





Одну пропозицію подав депутат Тарас Шляхтич, і понад 30 – депутат Андрій Покровський. Про це говорили 16 листопада під час засідання комітету зі стратегічного планування розвитку міста, - пише



Раніше департамент економічної політики Луцькради надсилав для ознайомлення депутатам свої пропозиції щодо стратегії розвитку міста і обранцям громади було запропоновано подати до обговорення й свої.



Зокрема, Андрій Покровський запропонував своє бачення стратегії розвитку за трьома напрямками: відкритість влади, підтримка та розвиток місцевого бізнесу; сучасне міське господарство; комфортні умови для життя та розвитку лучан і гостей.



Начальник департаменту економічної політики Олександр Озінович зазначив, що, ознайомившись із пропозиціями від міської ради і від Покровського, він виявив, що чимало пропозицій мають подібну ціль та ідею.



Тарас Шляхтич погодився, що якісь моменти у цих двох стратегіях перегукуються. Проте, з його слів, департамент економічної політики виклав свої пропозиції більш термінологічно, а депутат Андрій Покровський своє бачення подав більш простою та зрозумілою для громадян мовою.



«Мені простіший і зрозуміліший варіант депутата Покровського. Я б його казав брати за основу, а там далі доопрацьовувати», – сказав Тарас Шляхтич.



Член комітету стратегічного планування, політолог Михайло Наход сказав, що стратегічні цілі – це, перш за все, документ політичний. Адже влада повинна задекларувати своє бачення розвитку міста, аби робота була конструктивною і керівництво міста не сказало, що їм ці стратегічні цілі не підходять.



Помічник депутата Покровського Андрій Маруняк додав, що при напрацюванні запропонованих цілей хотіли їх більше деталізувати і робили наголос на напрямках, які дійсно належать до повноважень міськради. Також він зауважив, що в баченні виділили як пріоритети прозорість влади, залучення інвесторів, а також згадали про генеральний та історико-архітектурний плани, наявність яких дасть поштовх розвитку міста.



Натомість депутат Борис Смаль сказав, що його бачення стратегії – це конкретні економічні розрахунки.



Врешті Олександр Озінович запропонував з цих двох напрямків (пропозиції від департаменту економічної політики та депутата Андрія Покровського) доопрацювати і зробити спільне бачення.



«Пропоную з цих двох пропозицій зробити одне спільне бачення. Потім ми зустрінемось ще раз, обговоримо зміни, щось додамо, щось викинемо і після того подамо на проект рішення», – сказав Олександр Озінович.



Врешті комітет вирішив, що доопрацює подані пропозиції стратегічних цілей, через два тижні знову зустрінуться, ще раз обговорять пропозиції, які подаватимуть проектом рішення на голосування сесії Луцькради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 42 депутатів Луцькради лише два депутати подали свої пропозиції щодо стратегії розвитку міста до 2030 року.Одну пропозицію подав депутат, і понад 30 – депутат. Про це говорили 16 листопада під час засідання комітету зі стратегічного планування розвитку міста, - пише Конкурент Раніше департамент економічної політики Луцькради надсилав для ознайомлення депутатам свої пропозиції щодо стратегії розвитку міста і обранцям громади було запропоновано подати до обговорення й свої.Зокрема, Андрій Покровський запропонував своє бачення стратегії розвитку за трьома напрямками: відкритість влади, підтримка та розвиток місцевого бізнесу; сучасне міське господарство; комфортні умови для життя та розвитку лучан і гостей.Начальник департаменту економічної політикизазначив, що, ознайомившись із пропозиціями від міської ради і від Покровського, він виявив, що чимало пропозицій мають подібну ціль та ідею.Тарас Шляхтич погодився, що якісь моменти у цих двох стратегіях перегукуються. Проте, з його слів, департамент економічної політики виклав свої пропозиції більш термінологічно, а депутат Андрій Покровський своє бачення подав більш простою та зрозумілою для громадян мовою.«Мені простіший і зрозуміліший варіант депутата Покровського. Я б його казав брати за основу, а там далі доопрацьовувати», – сказав Тарас Шляхтич.Член комітету стратегічного планування, політологсказав, що стратегічні цілі – це, перш за все, документ політичний. Адже влада повинна задекларувати своє бачення розвитку міста, аби робота була конструктивною і керівництво міста не сказало, що їм ці стратегічні цілі не підходять.Помічник депутата Покровського Андрій Маруняк додав, що при напрацюванні запропонованих цілей хотіли їх більше деталізувати і робили наголос на напрямках, які дійсно належать до повноважень міськради. Також він зауважив, що в баченні виділили як пріоритети прозорість влади, залучення інвесторів, а також згадали про генеральний та історико-архітектурний плани, наявність яких дасть поштовх розвитку міста.Натомість депутатсказав, що його бачення стратегії – це конкретні економічні розрахунки.Врешті Олександр Озінович запропонував з цих двох напрямків (пропозиції від департаменту економічної політики та депутата Андрія Покровського) доопрацювати і зробити спільне бачення.«Пропоную з цих двох пропозицій зробити одне спільне бачення. Потім ми зустрінемось ще раз, обговоримо зміни, щось додамо, щось викинемо і після того подамо на проект рішення», – сказав Олександр Озінович.Врешті комітет вирішив, що доопрацює подані пропозиції стратегічних цілей, через два тижні знову зустрінуться, ще раз обговорять пропозиції, які подаватимуть проектом рішення на голосування сесії Луцькради.

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