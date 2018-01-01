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Сьогодні – відкриття MOJO disco and karaoke*

Сьогодні – відкриття MOJO disco and karaoke*
Уже сьогодні, 16 листопада, - офіційне відкриття MOJO DISCO & KARAOKE.

Спецгості вечора CAMEDY SHOW «VIP TERNOPIL» - переможці шоу «Ліга Сміху» та «Розсміши коміка»

LIVE SAXOPHONE - JAY SAX (Lviv)

Суперхіти від Dj Bolshoi/Dj Strayder/Dj Baks. Ведучий вечора - Roma Martin. Пригощає Fragolino Novellina.

Резерв столиків за телефоном 07 37 37 60 60.

Сьогодні – відкриття MOJO disco and karaoke*

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Теги: відкриття, заклад
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