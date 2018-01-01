Сьогодні – відкриття MOJO disco and karaoke*





Спецгості вечора CAMEDY SHOW «VIP TERNOPIL» - переможці шоу «Ліга Сміху» та «Розсміши коміка»



LIVE SAXOPHONE - JAY SAX (Lviv)



Суперхіти від Dj Bolshoi/Dj Strayder/Dj Baks. Ведучий вечора - Roma Martin. Пригощає Fragolino Novellina.



Резерв столиків за телефоном 07 37 37 60 60.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже сьогодні, 16 листопада, - офіційне відкриття MOJO DISCO & KARAOKE.Спецгості вечора CAMEDY SHOW «VIP TERNOPIL» - переможці шоу «Ліга Сміху» та «Розсміши коміка»LIVE SAXOPHONE - JAY SAX (Lviv)Суперхіти від Dj Bolshoi/Dj Strayder/Dj Baks. Ведучий вечора - Roma Martin. Пригощає Fragolino Novellina.Резерв столиків за телефоном 07 37 37 60 60.

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